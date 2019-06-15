Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП в ТурцииРИА Новости 05:55
В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk. Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречной машиной. Всего в аварии пострадали 11 человек.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Музыка
Новосибирская танцовщица станцевала тверк в клипе диджея из Нью-Йорка
Новый клип известного диджея из США Ahzee появился в Сети. Там танцует известная танцовщица из Новосибирска Полина Дубкова и две ее ученицы.
Обновлено в 04:19
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Кино
Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»
Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Обновлено вчера в 06:07
Наука
Фекальная трансплантация может быть ключом к здоровому старению
В своей работе ученые доказали, что фекальная трансплантация или пересадка донорских кишечных бактерий от молодых грызунов пожилым представителям фауны частично исправила обусловленное возрастом снижение здоровья иммунного ответа кишечника.
Обновлено в 03:18
Наука
Учёные выяснили, почему зебры полосатые
Новое исследование, опубликованное в Журнале естественной истории рассказывает, для чего зебре необходимы полосы на теле.
Обновлено 13 июня в 08:08
Футбол
Бразилия обыграла Боливию в стартовом матче Кубка Америки-2019
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов
Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.
Обновлено в 03:45
Политика
Виновных в крушении MH17 назовут в Нидерландах 19 июня
Прокуратура Нидерландов анонсировала назначенную на 19 июня пресс-конференцию совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:32
Футбол
Тимофеев рассказал, как себя чувствует после возвращения в «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Артём Тимофеев ответил, как себя ощущает после возвращения в команду после аренды в самарских «Крыльях Советов».
Обновлено в 06:34
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Жители 12 областей Украины запросили российское гражданство
Жители 12 украинских областей выразили желание приобрести гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке.
Обновлено в 05:44
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Энергетика
В «Транснефти» назвали дату полного восстановления работы «Дружбы»
Работа нефтепровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти должна быть восстановлена в полном объеме с 1 июля, заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Политика
Певица Вика Цыганова вошла в списки кандидатов в Госдуму
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий
Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Футбол
«Рома» может продать Дзаньоло за 70 млн евро
Если римлянам предложат 70 миллионов евро за Дзаньоло, его уход могут рассмотреть.
Обновлено в 04:35