Российские туристы пострадали в ДТП в ТурцииРИА Новости 05:55

В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk. Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречной машиной. Всего в аварии пострадали 11 человек.

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

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