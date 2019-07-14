В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана. Как уточнили представители пресс-службы ведомства, состояние российских туристов оценивается как стабильное.

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Политика Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2» Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.

Недвижимость К «Моссельмашу» подселяют технопарк На месте завода появится новый комплекс Площадка, где находится завод "Моссельмаш" на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк.

Шоу-бизнес Дмитрий Маликов показал, как его сын наводит чистоту в комнате A post shared by Дмитрий Маликов (@ dmitriy_malikov) on Jul 13, 2019 at 7:34am PDT В то время, пока отец репетировал, Марк решил навести порядок в комнате.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.

Теннис Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.

Шоу-бизнес На шоу «Форт Боярд» Бледанс больше всего испугали пауки и скорпионы Актриса Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками в Instagram своими эмоциями по поводу участия в съемках передачи «Форт Боярд».

Общество Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Футбол Крылья Советов — ЦСКА 2:0 В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Происшествия Вертолет совершил жесткую посадку в камчатском заповеднике "Вертолет Ми-8, выполняющий технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку", - сообщает пресс-служба природного резервата.

Происшествия Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.

Политика В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.

Экономика В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

Шоу-бизнес Максим Виторган почтил память матери, умершей от рака 19 лет назад Максим Виторган почтил память матери, умершей от рака 19 лет назад После смерти Аллы Балтер Эммануил Виторган связал свою жизнь с ее близкой подругой Ириной Млодик.

Политика О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.