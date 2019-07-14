Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в АзербайджанеРИА Новости 07:23
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана. Как уточнили представители пресс-службы ведомства, состояние российских туристов оценивается как стабильное.
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Расследование трагедии в Шеки и лечение раненых взяты под контроль президентом
Sputnik Азербайджан07:51
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Футбол
Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
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Политика
Один кандидат в депутаты Рады обвинил другого в покушении на убийство
Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
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Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
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Авто
Porsche 911K Outlaw подвергся качественному рестмодингу
Под чутким руководством Рода Эмори Porsche 911K Outlaw был модернизирован и получил черты спортивной версии Porsche 908–010.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые показала двухмесячного внука во всей красе
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Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
ЦСКА попытается приобрести нападающего «Ливерпуля»
По сообщениям российских СМИ, ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи.
Обновлено в 07:51
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Боевики в Сирии устроили диверсию на газопроводе
Обновлено в 08:04
Авто
Котлы дегтя: Знаменитые машины, подпорченные плохими моторами
Обновлено в 06:15
Происшествия
Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус
14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Политика
В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Гаджеты
«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Часть собравшихся сегодня на встречу с кандидатами в Мосгордуму намерены идти из Новопушкинского сквера к мэрии
По сведениям представителя оппозиционных сил, многих кандидатов не допустят из-за большого количества признанных недействительными подписей.
Обновлено в 07:30
Политика
Любовь Соболь объявила голодовку в ходе предвыборной кампании
Оппозиционерка Любовь Соболь, пытающаяся зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму, объявила голодовку.
Обновлено в 02:44
Спорт
Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:56
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Наука
Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры
Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено 11 июля в 20:09
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Культура
Евгения Медведева показала фрагмент новой произвольной программы
Фигуристка Евгения Медведева опубликовала видеофрагмент новой произвольной программы.
Обновлено вчера в 08:59
Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клинике
Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад.
Обновлено в 01:26
Политика
Трамп вышел из сделки с Ираном, чтобы насолить Обаме
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено в 07:18
Политика
ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера
Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады страны, в том числе и Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 06:20
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15