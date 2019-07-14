Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в АзербайджанеРИА Новости 07:23

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана. Как уточнили представители пресс-службы ведомства, состояние российских туристов оценивается как стабильное.
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В Азербайджане двое российских туристов пострадали из-за падения ветви чинары

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Россияне пострадали при падении ветки в Азербайджане

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Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских ханов

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Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

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Посольство прокомментировало ЧП с россиянами в Азербайджане

RT на русском07:59
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Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
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Один кандидат в депутаты Рады обвинил другого в покушении на убийство

Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
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Происшествия

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В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Авто

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Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Наталья Штурм впервые показала двухмесячного внука во всей красе

В начале мая Наталья Штурм сообщила, что впервые стала бабушкой. Внука звезде 90-х родила ее 29-летняя дочь Елена.
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Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол

ЦСКА попытается приобрести нападающего «Ливерпуля»

По сообщениям российских СМИ, ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи.
Обновлено в 07:51
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Боевики в Сирии устроили диверсию на газопроводе

Обновлено в 08:04
Авто

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Обновлено в 06:15
Происшествия

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14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Политика

В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Гаджеты

«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

Обновлено вчера в 10:41
Общество

Часть собравшихся сегодня на встречу с кандидатами в Мосгордуму намерены идти из Новопушкинского сквера к мэрии

По сведениям представителя оппозиционных сил, многих кандидатов не допустят из-за большого количества признанных недействительными подписей.
Обновлено в 07:30
Политика

Любовь Соболь объявила голодовку в ходе предвыборной кампании

Оппозиционерка Любовь Соболь, пытающаяся зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму, объявила голодовку.
Обновлено в 02:44
Спорт

Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:56
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Обновлено вчера в 14:30
Наука

Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры

Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено 11 июля в 20:09
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Культура

Евгения Медведева показала фрагмент новой произвольной программы

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала видеофрагмент новой произвольной программы.
Обновлено вчера в 08:59
Футбол

Тарасову сняли гипс в римской клинике

Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад.
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Происшествия

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с новой акцией протеста

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Политика

Трамп вышел из сделки с Ираном, чтобы насолить Обаме

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В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400

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Политика

ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера

Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады страны, в том числе и Дарта Викторовича Вейдера.
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Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
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