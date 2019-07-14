Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в АзербайджанеРИА Новости 07:23

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана. Как уточнили представители пресс-службы ведомства, состояние российских туристов оценивается как стабильное.
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Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

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