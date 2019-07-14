Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в АзербайджанеРИА Новости 07:23
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана. Как уточнили представители пресс-службы ведомства, состояние российских туристов оценивается как стабильное.
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Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Футбол
М. Лопес: Икарди и его жена бесят меня
Нападающий «Васко да Гама» Макси Лопес рассказал, почему он конфликтует со своей бывшей женой Вандой Нарой и её нынешним супругом — нападающим «Интера» Мауро Икарди.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Хабаровске после наезда полицейского на пешеходов завели дело
Обстоятельства дорожного происшествия в Хабаровске с участием сотрудника полиции, который сбил людей на пешеходном переходе, будут изучаться в рамках уголовного дела.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч - женский финал Уимблдонского турнира - в платье от Dolce & Gabbana за $2700.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Музыка
Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге
Обновлено в 10:33
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Утвержден календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило календарь выходных дней в 2020 году.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Обновлено в 07:05
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Путешествия
В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну
В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Кино
Скарлет Йоханссон высказалась в пользу свободного кастинга
Актриса из США Скарлетт Йоханссон в интервью одному из иностранных изданий рассказала о политкорректном кастинге, который становится нормой в Голливуде.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, направлявшийся в Сургут, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:22
Спорт
Загитова рассказала о музыке для короткой программы
Обновлено в 07:23
Политика
Facebook заблокировал проект «Книги памяти павших за Украину»
Администрация Facebook заблокировала страницу, которая принадлежит мемориальному проекту "Книга памяти павших за Украину".
Обновлено в 09:49
Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол
Внедрение VAR избавит РПЛ от синдрома «ручных» судей
Поединок в Тушино стал наглядной агитацией за внедрение системы VAR в матчах РПЛ, которое постоянно откладывается из-за контрактных споров между Ростелекомом и «Матч-ТВ».
Обновлено в 02:15
Политика
«Приватбанк» заблокировал счета партии Саакашвили
«Приватбанк» блокирует поступление денежных средств на счета украинской партии «Движение новых сил», которую возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Обновлено в 10:36
Происшествия
У 11-летней девочки в руках загорелся iPhone 6
Обновлено в 04:39