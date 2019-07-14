Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в АзербайджанеРИА Новости 07:23

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана. Как уточнили представители пресс-службы ведомства, состояние российских туристов оценивается как стабильное.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Посольство в Баку назвало имена пострадавших в ЧП у Дворца ханов россиян

РБК12:33

В Баку отправили четверых пострадавших при падении дерева в Шеки

ТАСС10:53

Посольство РФ в Баку подтвердило, что двое россиян пострадали при падении ветви платана

Интерфакс11:31

В Минздраве Азербайджана рассказали о состоянии жертв инцидента в Шеки

Sputnik Азербайджан11:34

Четверых пострадавших при ЧП во Дворце шекинских ханов перевезли в Баку

RT на русском12:13

Двое россиян и пять сирийцев пострадали при падении ветки дерева на территории дворца Шекинских ханов

Эхо Москвы11:08

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

РИА Новости07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Политика

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции

Обновлено в 12:14
Происшествия

Новорождённого в пакете выкинули в мусорку на автовокзале в Николаеве

Обновлено в 13:51
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Теннис

Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона

Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.
Обновлено в 14:16
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании 2019. Квят 9-й

Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап чемпионата "Формула 1" 2019 года.
Обновлено в 10:34
Общество

Украинская Венеция: Улицы Киева после ливня превратились в реки - видео

В некоторых районах Киева из-за сильного дождя 14 июля затопило улицы.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Корниленко подтвердил, что завершил карьеру футболиста

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил, что завершил футбольную карьеру и присоединился к тренерскому штабу Миодрага Божовича.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну

В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Обновлено в 09:43
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Авто

Армейский грузовик «Гелендваген» выставили на продажу в Сети

Армейский грузовик пикап Mercedes G-Class («Гелендваген») выставили на продажу на интернет-площадке «eBay».
Обновлено в 10:53
Политика

В Евросоюзе призвали Россию сохранить ДРСМД

В Европейском союзе призвали Россию принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Мужчина обстрелял из ружья отдыхающих у озера в Ленинградской области

Обновлено в 11:57
Происшествия

Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42

Обновлено в 12:37
Наука

Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра

Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено 11 июля в 07:14
Политика

Facebook заблокировал «Книгу памяти павших за Украину»

Facebook заблокировал страницу мемориального проекта «Книга памяти павших за Украину».
Обновлено в 10:10
Футбол

«Если бы не желание Федуна пиариться, я бы работал в клубе». Огонь от бывшего директора «Спартака»

Как распродавали чемпионский "Спартак" — Спустя два года в "Спартаке" осталось только 10 человек из чемпионского состава.
Обновлено в 11:00
Футбол

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс

Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Политика

Передачу нахамившего Путину Габунии на «Рустави-2» ведёт другой ведущий

Передачу обругавшего президента России Владимира Путина грузинского телеведущего Георгия Габунии теперь ведет другой журналист.
Обновлено в 13:35
Футбол

«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 14 июля, футболисты «Ахмата» примут в Грозном «Краснодар» в матче 1-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное