Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в АзербайджанеРИА Новости 07:23
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана. Как уточнили представители пресс-службы ведомства, состояние российских туристов оценивается как стабильное.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Теннис
Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона
Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.
Обновлено в 14:16
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании 2019. Квят 9-й
Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап чемпионата "Формула 1" 2019 года.
Обновлено в 10:34
Общество
Украинская Венеция: Улицы Киева после ливня превратились в реки - видео
В некоторых районах Киева из-за сильного дождя 14 июля затопило улицы.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Корниленко подтвердил, что завершил карьеру футболиста
Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил, что завершил футбольную карьеру и присоединился к тренерскому штабу Миодрага Божовича.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну
В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Экономика
Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге
Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Обновлено в 09:43
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Авто
Армейский грузовик «Гелендваген» выставили на продажу в Сети
Армейский грузовик пикап Mercedes G-Class («Гелендваген») выставили на продажу на интернет-площадке «eBay».
Обновлено в 10:53
Политика
В Евросоюзе призвали Россию сохранить ДРСМД
В Европейском союзе призвали Россию принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:41
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено 11 июля в 07:14
Политика
Facebook заблокировал «Книгу памяти павших за Украину»
Facebook заблокировал страницу мемориального проекта «Книга памяти павших за Украину».
Обновлено в 10:10
Футбол
«Если бы не желание Федуна пиариться, я бы работал в клубе». Огонь от бывшего директора «Спартака»
Как распродавали чемпионский "Спартак" — Спустя два года в "Спартаке" осталось только 10 человек из чемпионского состава.
Обновлено в 11:00
Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс
Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Политика
Передачу нахамившего Путину Габунии на «Рустави-2» ведёт другой ведущий
Передачу обругавшего президента России Владимира Путина грузинского телеведущего Георгия Габунии теперь ведет другой журналист.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Сегодня, 14 июля, футболисты «Ахмата» примут в Грозном «Краснодар» в матче 1-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:23