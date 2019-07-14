Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в АзербайджанеРИА Новости 07:23

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана. Как уточнили представители пресс-службы ведомства, состояние российских туристов оценивается как стабильное.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Посольство в Баку назвало имена пострадавших в ЧП у Дворца ханов россиян

РБК12:33

В Минздраве Азербайджана рассказали о состоянии жертв инцидента в Шеки

Sputnik Азербайджан11:34

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

РИА Новости07:23

Посольство РФ отреагировало на ЧП с россиянами и веткой в Азербайджане

Газета.Ru09:31

Четверых пострадавших при ЧП во Дворце шекинских ханов перевезли в Баку

RT на русском12:13

Двое россиян и пять сирийцев пострадали при падении ветки дерева на территории дворца Шекинских ханов

Эхо Москвы11:08

В Баку отправили четверых пострадавших при падении дерева в Шеки

ТАСС10:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

Обновлено в 09:19
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции

Обновлено в 12:14
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Музыка

Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге

Обновлено в 10:33
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Политика

Военный аналитик оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:52
Спорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Космос

НАСА опубликовало снимок Curiosity с орбиты Марса

Космическое агентство НАСА опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты красной планеты.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара

Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.
Обновлено в 12:11
Теннис

Иван Додиг и Латиша Чань выиграли Уимблдон в миксте

Обновлено в 10:53
Общество

Украинская Венеция: Улицы Киева после ливня превратились в реки - видео

В некоторых районах Киева из-за сильного дождя 14 июля затопило улицы.
Обновлено в 09:42
Общество

Погода оправдает ожидания москвичей

В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода.
Обновлено в 10:09
Общество

Жителей Свердловской области предупредили о ливнях и крупном граде

Обновлено в 12:54
Футбол

Гризманн определился с игровым номером в «Барселоне»

Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком

Обновлено в 02:19
Экономика

Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов

Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья

Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Гаджеты

Balenciaga выпустил сумки для смартфонов из телячьей кожи

Покупатели смогут выбрать данный аксессуар в трех вариантах исполнения, однако все сумки изготовлены из натуральной телячьей кожи.
Обновлено в 02:55
Спорт

Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций

Обновлено в 09:10
Футбол

Миодраг Божович: одержали заслуженную победу над ЦСКА

Обновлено в 12:25
Игры

В файлах Dota Underlords нашли упоминания новых героев

Датамайнер Тайлер МакВикер предположил, что в Dota Underlords могут появится 13 новых героев.
Обновлено в 10:50
Политика

Украинские товары пообещали вернуть в Россию

Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
Обновлено в 11:07
Общество

Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов

Львы Выгодные сделки ожидают Львов.
Обновлено 11 июля в 18:00
Гаджеты

В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI

В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI, который был замечен в руках сотрудника компании Apple.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Медведчук оценил последствия внешнего управления США для Украины

Внешнее управление США, под которым Украина находится с 2014 года, влияет на суверенитет и независимость страны.
Обновлено в 12:12
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное