Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолетаИзвестия 11:17
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает издание iefimerida.gr. Отмечается, что вертолет вылетел из Галаты в аэропорт Элефтериоса Венизелоса.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Транспорт
Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
Обновлено в 16:03
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+"
Певица Валерия, выступающая в роли одного из судей в новом сезоне шоу "Голос 60+", повредила ногу на съемках передачи.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено в 10:03
Культура
В «Ленкоме» рассказали о состоянии здоровья Марка Захарова
Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил о госпитализации художественного руководителя театра, народного артиста СССР Марка Захарова.
Обновлено в 08:43
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Ученые опровергли миф о вреде жиров при правильном питании
Ученые развенчали миф о том, что отказ от жиров является одной из главных составляющих полезного питания.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
Обновлено в 09:08
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Политика
Глава совета депутатов на Алтае вышла из ЕР после скандала с туристами
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Авто
Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки
Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Инвестфонд Raven завершает обратный выкуп 89,14 млн акций, купленных у Woodford и Invesco
Инвестиционная компания Raven Property Group 21 августа завершает обратный выкуп 89,14 миллиона акций, приобретенных у компаний Woodford и Invesco, сообщается во вторник в материалах компании.
Обновлено в 15:17
Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Наука
Российские ученые нашли способ создать «магнитный» компьютер
Российские и европейские физики выяснили, как можно создать особый материал, который позволяет транспортировать и обрабатывать информацию не при помощи электронов, а своеобразных «волн» намагниченности.
Обновлено 18 августа в 09:01
Здоровье
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено в 19:21
Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено в 06:50
Политика
Избирком края призвал полицию проверить «Чита.Ру» из-за текста про выборы губернатора
В выборах губернатора Забайкалья, которые пройдут 8 сентября, участвуют врио главы региона Александр Осипов (самовыдвиженец), предприниматель Яна Шпак (от «Партии роста»), экс-депутат заксобрания региона Вячеслав Ушаков (от «Патриотов России») и председатель общества инвалидов Центрального района Читы Елена Краузе (от «Российской партии пенсионеров за справедливость»).
Обновлено в 18:55
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:16
Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Краснодаре на улице произошла стрельба
Обновлено в 18:43