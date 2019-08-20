Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает издание iefimerida.gr. Отмечается, что вертолет вылетел из Галаты в аэропорт Элефтериоса Венизелоса.

Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета

Армия и оружие Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Музыка Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+" Певица Валерия, выступающая в роли одного из судей в новом сезоне шоу "Голос 60+", повредила ногу на съемках передачи.

Культура В «Ленкоме» рассказали о состоянии здоровья Марка Захарова Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил о госпитализации художественного руководителя театра, народного артиста СССР Марка Захарова.

Общество Трамп стал дедушкой в десятый раз Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.

Здоровье Ученые опровергли миф о вреде жиров при правильном питании Ученые развенчали миф о том, что отказ от жиров является одной из главных составляющих полезного питания.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.

Кино Умерла народная артистка России Александра Назарова Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.

Авто Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.

Экономика Инвестфонд Raven завершает обратный выкуп 89,14 млн акций, купленных у Woodford и Invesco Инвестиционная компания Raven Property Group 21 августа завершает обратный выкуп 89,14 миллиона акций, приобретенных у компаний Woodford и Invesco, сообщается во вторник в материалах компании.

Энергетика Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.

Наука Российские ученые нашли способ создать «магнитный» компьютер Российские и европейские физики выяснили, как можно создать особый материал, который позволяет транспортировать и обрабатывать информацию не при помощи электронов, а своеобразных «волн» намагниченности.

Здоровье Молоко матери убило новорожденного ребенка Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.

Политика Избирком края призвал полицию проверить «Чита.Ру» из-за текста про выборы губернатора В выборах губернатора Забайкалья, которые пройдут 8 сентября, участвуют врио главы региона Александр Осипов (самовыдвиженец), предприниматель Яна Шпак (от «Партии роста»), экс-депутат заксобрания региона Вячеслав Ушаков (от «Патриотов России») и председатель общества инвалидов Центрального района Читы Елена Краузе (от «Российской партии пенсионеров за справедливость»).

Футбол Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Футбол Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.