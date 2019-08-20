Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает издание iefimerida.gr. Отмечается, что вертолет вылетел из Галаты в аэропорт Элефтериоса Венизелоса.

Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета

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