Происшествия

Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских хановРБК 07:41

В состояние готовности приведен вертолет МЧС, уточнили в Минздраве. В результате ЧП пострадали в том числе двое россиян, а также пятеро граждан Сирии, их состояние оценивают как стабильное. Посольство России в Азербайджане держит под контролем ЧП во Дворце шекинских ханов, передает «РИА Новости».
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