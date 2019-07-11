По предварительной информации, россияне скончались из-за упавшего от сильного ветра дерева, передает Agence France-Presse. Жертвами стихии также стали двое граждан Чехии и один турист из Румынии. Еще 20 человек пострадали в результате непогоды.

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Происшествия Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.

Происшествия Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Экономика Россияне стали больше тратить за один поход в магазин Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Происшествия В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.

Политика Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для Европы и для русских.

Политика Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».

Происшествия В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.

Политика Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.

Кино Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна» Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Происшествия В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Происшествия Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).

Футбол Форвард «Спартака» Прошляков перешел в «Ростов» «Ростов» объявил о переходе нападающего «Спартака» Данилы Прошлякова. 19-летний футболист подписал контракт с донским клубом на четыре года.

Происшествия Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.

Авто Toyota анонсировала новый кроссовер «Toyota меняет будущие производственные планы на заводе по сборке Mazda-Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы производить новый, еще не анонсированный внедорожник», — заявили в компании.

Политика Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2» Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.

Происшествия В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Общество Для водителей в России введут новый штраф Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.

Технологии Более 450 000 логинов и паролей пользователей Ozon попали в интернет В сеть попала база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей интернет-магазина Ozon, сообщает РБК.

Политика Меркель сделала заявление после приступа Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.

Общество УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Финансы Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.