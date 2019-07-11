Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в ГрецииРоссийская газета вчера в 21:08

По предварительной информации, россияне скончались из-за упавшего от сильного ветра дерева, передает Agence France-Presse. Жертвами стихии также стали двое граждан Чехии и один турист из Румынии. Еще 20 человек пострадали в результате непогоды.
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Россияне погибли из-за ужасного шторма в Греции

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СМИ сообщили о гибели двух российских туристов в Греции

Известиявчера в 20:34

Опубликовано видео мощного шторма в Греции, жертвами которого стали двое россиян

Life.ru03:01

Генконсульство РФ в Греции проверяет данные о двух погибших при урагане россиянах

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Интерфакс05:55

AFP: в Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма

ТАССвчера в 19:54
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Происшествия

Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске

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Происшествия

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Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
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Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы

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Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии

Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.
Обновлено вчера в 18:47
Кино

Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна»

Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения

Обновлено в 06:53
Общество

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Обновлено в 03:20
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

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Обновлено в 04:31
Футбол

У жены Наингголана обнаружили рак

Обновлено в 04:51
Происшествия

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По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
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Форвард «Спартака» Прошляков перешел в «Ростов»

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Обновлено в 04:21
Общество

Новосибирский зоопарк построит павильон для африканских животных

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Toyota анонсировала новый кроссовер

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Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.
Обновлено в 01:42
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Обновлено в 05:37
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Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
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В Москву везут мощи Петра и Февронии

Обновлено в 04:15
Технологии

Более 450 000 логинов и паролей пользователей Ozon попали в интернет

В сеть попала база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей интернет-магазина Ozon, сообщает РБК.
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Обновлено в 05:48
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Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
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Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
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