Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахтеРоссийская газета вчера в 15:05
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве. Напомним, что авария произошла в поселке Юрьевка в ЛНР на шахте "Схидкарбон".
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Под землей оказалось 17 шахтеров, тела двоих достали, судьба остальных неизвестна. На сегодняшний день здесь работают подразделения МЧС, спасатели, создан штаб во главе с вице-премьером Олегом Черноусовым, на месте находится премьер Сергей Козлов.
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