Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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с чего всё началось
Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.Московский Комсомолецвчера в 11:58
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Арестованные за насилие над спортсменкой в Анапе полицейские оказались иногородними
Московский Комсомолец11:48
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Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ
Во II квартале этого года уровень бедности вырос с 12,5% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.
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Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57
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Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности
Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах.
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Forbes назвал самые богатые семьи России
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Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
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Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
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Этапы российской программы освоения Луны получили названия
Три этапа получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База".
ТАСС вчера в 00:14
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Учёные рассказали, кому нельзя есть сыр
Газета Кемерова 02:20
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе
Турецкий президент Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 18:15
Общество
Российских пластических хирургов станут учить дольше
Обучение в ординатуре для пластических хирургов в России будет увеличено с двух до пяти лет.
Lenta.ru 09:36
Технологии
Во Франции раскрыта заразившая 850 тысяч компьютеров хакерская сеть
Вирус распространяла хакерская группировка, которая действует уже несколько лет.
Astera 13:43
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
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Гаджеты
Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.
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В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
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X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
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Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
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Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Баскетбол
Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию
28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.
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Трейлер нового «Джокера» появился в Сети
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