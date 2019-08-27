Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.

с чего всё началось

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Экономика Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ Во II квартале этого года уровень бедности вырос с 12,5% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Единоборства Нурмагомедов назвал Порье своей добычей Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.

Политика Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.

Шоу-бизнес Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах.

Космос В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.

Политика Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Политика Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.

Политика Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе Турецкий президент Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Общество Российских пластических хирургов станут учить дольше Обучение в ординатуре для пластических хирургов в России будет увеличено с двух до пяти лет.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.

Гаджеты Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.

Наука В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.