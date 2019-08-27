Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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с чего всё началось

Полицейские изложили свою версию изнасилования юной спортсменки в Анапе

Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.
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Арестованы полицейские, подозреваемые в занятии сексом с 17-летней волейболисткой на пляже в Краснодарском крае

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Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу

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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

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В Анапе арестовали экс-полицейских по делу о принуждении к сексу

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Появилась версия обвиняемых по делу о надругательстве над волейболисткой

Lenta.ruвчера в 14:00
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
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Коммерсантъ 17:46
Политика

Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
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Этапы российской программы освоения Луны получили названия

Три этапа получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База".
ТАСС вчера в 00:14
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Учёные рассказали, кому нельзя есть сыр

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Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе

Турецкий президент Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 18:15
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Российских пластических хирургов станут учить дольше

Обучение в ординатуре для пластических хирургов в России будет увеличено с двух до пяти лет.
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Эд Ширан объявил о перерыве в концертной деятельности

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Политика

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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста

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Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
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Фестиваль «Таврида — АРТ» стал крупнейшей площадкой для кастингов

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Умер создавший колонию «Белый лебедь» генерал ФСИН

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