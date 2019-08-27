Происшествия

Газета.RuГазета.RuДвое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу

Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
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с чего всё началось

Полицейские изложили свою версию изнасилования юной спортсменки в Анапе

Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.
Московский Комсомолецвчера в 11:58

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В Анапе арестовали двух экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании 17-летней спортсменки

URA.Ru11:56

Арестованы полицейские, подозреваемые в занятии сексом с 17-летней волейболисткой на пляже в Краснодарском крае

Кубанские новости11:51

В Анапе арестовали двух полицейских, подозреваемых в насилии над волейболисткой

Life.ru11:35

Арестованные за насилие над спортсменкой в Анапе полицейские оказались иногородними

Московский Комсомолец11:48

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

РИА Новости12:38

В Анапе арестовали экс-полицейских по делу о принуждении к сексу

RT на русском12:43

В Анапе арестованы экс-полицейские, подозреваемые в принуждении несовершеннолетней к сексу

ТАСС11:26
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Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

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МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

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Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»

7Дней.ру 10:00
Происшествия

В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
RT на русском 10:00
Армия и оружие

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Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
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Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Происшествия

СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС 04:30
Общество

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Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Экономика

В Москве в августе возник дефицит авокадо

Проблемы с авокадо в августе бывают каждый год, но сейчас дефицит сопровождается ростом цен, сообщил владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова.
Интерфакс 14:07
Происшествия

Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском

В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Политика

Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57
Происшествия

В Испании дети заболели «синдромом оборотня»

В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
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Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Кино

В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
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Происшествия

Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Интерфакс 15:19
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика

Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
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Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

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Вести Подмосковья вчера в 11:17
Технологии

Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri

В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
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Политика

Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»

Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
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В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

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РЖД впервые показали беспилотный поезд «Ласточка». Его испытания прошли на испытательном кольце в Щербинке.
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

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«Болтон» обрёл нового владельца и избежал ликвидации

Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба.
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Общество

Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей

Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Баскетбол

Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию

28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.
МонаВиста 10:58
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