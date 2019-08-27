Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.

с чего всё началось

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

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