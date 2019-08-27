Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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с чего всё началось
Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.Московский Комсомолецвчера в 11:58
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Арестованные за насилие над спортсменкой в Анапе полицейские оказались иногородними
Московский Комсомолец11:48
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Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
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РБК 11:52
Происшествия
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Режим ЧС ввели из-за сильных дождей во Владивостоке
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Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
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