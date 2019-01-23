Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской областиИзвестия вчера в 06:50
Отмечается, что ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд. Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
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с чего всё началось
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах. "Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область).ТАССвчера в 06:49
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Один из пострадавших при крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Заполярье скончался
Интерфаксвчера в 08:18
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