В воскресенье двое мужчин, завернутых в национальные флаги России и Украины, прошли по главной улице украинской столицы — Крещатику, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео их акции.

Двое мужчин прошли с флагами России и Украины по центру Киева

Политика Политика Блок Пашиняна лидирует на выборах в Армении Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах с большим отрывом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ЦИК страны.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ до конца 2019 учебного года получит самолеты-амфибии Бе-200 ВМФ России до конца 2019 учебного года ожидает поступления в свой авиапарк самолетов-амфибий Бе-200, сообщил в понедельник командующий морской авиацией ВМФ РФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

Политика Политика Франция расследует «причастность России» к протестам в стране Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска

Политика Политика Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что российская Служба внешней разведки и американское Центральное разведывательное управление активно обмениваются данными о международных террористах.

Политика Политика Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует пересмотреть миграционную политику своей предшественницы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Политика Политика Около 4 тыс. человек вышли на протест в Черногории в желтых жилетах Организаторы раздали собравшимся около 1 тыс. жилетов, ставших за последние дни символом протестов во Франции.

Политика Политика Посла США вызвали в МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei Посла США вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Китая в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Политика Политика Мадуро сообщил о планах США провести переворот в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что США готовят в стране государственный переворот.

Политика Политика Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашкуджи Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи.

Политика Политика Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России Публикация The Sunday Times о том, что расследующие отравление Скрипалей британские детективы заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Соединенного Королевства являются частью политической игры.

Политика Политика Киев отказал во въезде 900 россиянам после введения военного положения УНН сообщает, что с момента введения военного положения на Украину смогли попасть более 16 тыс. россиян, большинство из которых имеют гуманитарные связи в этой стране.

Политика Политика Король Бельгии принял отставки министров-националистов Король Бельгии Филипп согласился в воскресенье с отставкой министров и госсекретарей коалиционного бельгийского правительства от националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), сообщается в коммюнике королевского двора.

Политика Политика Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.