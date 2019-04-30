Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАРРоссийская газета вчера в 22:59
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
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На судне FESCO из Владивостока, спасенном из ледового плена Антарктиды, погибли два моряка
КП - Владивостоквчера в 09:50
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Политика
Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребёнка
В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.
Обновлено в 09:28
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома
Обновлено в 07:37
Общество
Кадыров возглавил конный горный поход из тысячи всадников
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграме, что решил возглавить самый грандиозный по числу участников конный поход.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика
Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Авто
Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus
В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Политика
ЦИК Украины назвал возможными досрочные выборы в Раду
По закону внеочередные парламентские выборы на Украине могут быть объявлены не позднее, чем за полгода до завершения полномочий действующего созыва.
Обновлено в 08:04
Технологии
Нейросеть для создания новостных заголовков разработали во «ВКонтакте»
Разработчики социальной сети "ВКонтакте" изобрели нейросеть для генерации новостных заголовков.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве
«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Лавров отреагировал на планы увеличить число военных США в Польше
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об увеличении численности американского контингента на территории страны подрывает Основополагающий акт Россия — НАТО.
Обновлено в 09:03
Политика
Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал санкции Киева против России "примитивной политикой" действующего главы Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП
Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева
Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Авто
Появились первые изображения новой LADA Granta Sport
Напомним, дорестайлинговая LADA Granta Sport, выпускавшаяся «АвтоВАЗом» с 2013 по середину 2018 года, продавалась в России с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 и 114 л.с. Цены начинались от 534 900 рублей.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 09:37
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11