Происшествия

Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАРРоссийская газета вчера в 22:59

Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
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Два моряка погибли на теплоходе «Василий Головнин» при переходе в ЮАР

ТАСС02:33

Моряки с судна «Василий Головнин» погибли в результате несчастного случая

РИА Новости08:23

Двое моряков на теплоходе «Василий Головнин» погибли в результате несчастного случая - судовладелец

Интерфакс - Россия08:07

Компания объяснила смерть двух моряков на своем судне «Василий Головнин»

РБК09:00

Два члена команды судна «Василий Головнин» погибли по невыясненных пока обстоятельствах при переходе судна в ЮАР

Эхо Москвывчера в 23:41

Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Российская газетавчера в 22:59

На судне FESCO из Владивостока, спасенном из ледового плена Антарктиды, погибли два моряка

КП - Владивостоквчера в 09:50
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Политика

Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребёнка

В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.
Обновлено в 09:28
Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Обновлено в 08:27
Экономика

Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома

Обновлено в 07:37
Общество

Кадыров возглавил конный горный поход из тысячи всадников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграме, что решил возглавить самый грандиозный по числу участников конный поход.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика

Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Авто

Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Политика

ЦИК Украины назвал возможными досрочные выборы в Раду

По закону внеочередные парламентские выборы на Украине могут быть объявлены не позднее, чем за полгода до завершения полномочий действующего созыва.
Обновлено в 08:04
Технологии

Нейросеть для создания новостных заголовков разработали во «ВКонтакте»

Разработчики социальной сети "ВКонтакте" изобрели нейросеть для генерации новостных заголовков.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве

«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Экономика

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение

Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Лавров отреагировал на планы увеличить число военных США в Польше

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об увеличении численности американского контингента на территории страны подрывает Основополагающий акт Россия — НАТО.
Обновлено в 09:03
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался после падения

Обновлено в 07:17
Политика

Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал санкции Киева против России "примитивной политикой" действующего главы Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:51
Гаджеты

Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП

Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Здоровье

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева

Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 19:47
Гаджеты

Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен

В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

Обновлено в 08:12
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни

Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Авто

Появились первые изображения новой LADA Granta Sport

Напомним, дорестайлинговая LADA Granta Sport, выпускавшаяся «АвтоВАЗом» с 2013 по середину 2018 года, продавалась в России с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 и 114 л.с. Цены начинались от 534 900 рублей.
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Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 09:37
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
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Василий Головнин
Русский мореплаватель и мемуарист, вице-адмирал, руководитель двух кругосветных экспедиций. Отец статс-секретаря А. В. Головнина.
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