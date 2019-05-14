Политика
Киев заявил о просьбе экс-бизнесмена из Москвы предоставить ему убежищеРБК 18:13
На Украине задержанные, по их словам, хотели получить политическое убежище. Мужчина (его имя в сообщении на сайте Госпогранслужбы не называется) уточнил, что "более десяти лет занимался [в России] прибыльным бизнесом, а именно — продажей автомобилей".
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Происшествия
В МВД опровергли захват заложников в казанской школе
Информация о захвате заложников в одной из школ в Казани не соответствует действительности, говорится в сообщении МВД Татарстана, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 06:03
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Культура
Российские издатели экспериментируют с форматами электронных книг
Российские издатели экспериментируют с форматами электронных книг Русскоязычные сервисы электронных книг начинают тестировать новый формат — выпуск произведений по главам.
Обновлено в 18:16
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Политика
Перспективы восстановления отношений России и Украины оценили в МИДе
Российский замминистр иностранных дел Григорий Карасин оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Марина Александрова впервые показала лица своих детей
Известная актриса Марина Александрова в Instagram разместила новую видеозапись.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами.
Обновлено в 14:01
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Хоккей
Панарин хотел сыграть за сборную на чемпионате мира - 2019
Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин отметил, что хотел бы помочь сборной России на чемпионате мира - 2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:45
Кино
Скончалась актриса и певица Дорис Дэй
Ушла из жизни звезда Голливуда Дорис Дэй (Дорис Мэри Энн фон Каппельхофф).
Обновлено в 09:51
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Экономика
Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов
Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 17:00
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено в 20:33
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 21:37
Шоу-бизнес
«Отпустила»: Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с Баблишвили
На вопрос о причинах разводах с актером Гурамом Баблишвили Анфиса дала весьма необычный ответ.
Обновлено в 19:09
Шоу-бизнес
Садальского приструнили за пиар на смерти Доренко
Поводом для возмущения Стаса Садальского стал материал телеканала "Звезда": журналисты опубликовали комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году, по поводу смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 13:28
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Кино
Фильм об «Игре престолов» покажут через неделю после финала
Премьера документального фильма о съемках финального сезона "Игры престолов" - "Игра престолов: Последний дозор" ("Game of Thrones: The Last Watch") – состоится на HBO 26 мая 2019 года, через неделю после выхода заключительного эпизода сериала.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
США готовятся к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что размещение американского ядерного оружия в Европе – по сути, подготовка его применения.
Обновлено в 21:28
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28