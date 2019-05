Киев заявил о просьбе экс-бизнесмена из Москвы предоставить ему убежищеРБК 18:13

В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.

Премьера документального фильма о съемках финального сезона "Игры престолов" - "Игра престолов: Последний дозор" ("Game of Thrones: The Last Watch") – состоится на HBO 26 мая 2019 года, через неделю после выхода заключительного эпизода сериала.