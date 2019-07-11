Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в ГрецииREGNUM вчера в 20:57

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
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Россияне погибли из-за ужасного шторма в Греции

Газета.Ru04:25

На полуострове Халкидики объявили режим ЧП после шторма

Интерфакс05:55

AFP: в Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма

ТАССвчера в 19:54

Погибшими при шторме в Греции россиянами оказались отец и годовалый сын

Life.ru03:14

СМИ сообщили о гибели россиян в результате шторма в Греции

RT на русскомвчера в 21:00

В Греции двое россиян погибли из-за непогоды, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 20:52

Появились подробности гибели россиян во время шторма в Греции

ФАН02:54
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:17, Вашингтон
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

Телеведущая и певица Ольга Бузова травмировала ногу на съемках шоу «Форт Боярд». Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Юрию Шатунову предстоит еще одна операция

Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов

Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Футбол

«Крылья Советов» арендовали у «Динамо» Терехова

Полузащитник Антон Терехов перешел из "Динамо" в "Крылья Советов" на правах аренды, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено в 09:19
Экономика

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции

Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Обновлено в 08:02
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Финансы

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Политика

МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Теннис

Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Политика

Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Один из ключевых менеджеров покидает АСВ

Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост с 22 июля, сообщило АСВ.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Политика

Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»

Обновлено в 09:24
Происшествия

Летевший из Петербурга в Париж самолет внезапно вернули в Пулково

Обновлено в 09:13
Происшествия

В Китае автобус попал под камнепад, восемь человек погибли

Автобус, в котором находились 30 человек, в четверг попал под камнепад на скоростной трассе в китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате инцидента погибли восемь человек, еще 16 пострадали, говорится в сообщении отдела пропаганды Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.
Обновлено в 09:30
Политика

Порошенко с позором прогнали с митинга в Закарпатье

Обновлено вчера в 20:12
Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине

Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Наука

Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди

Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.
Обновлено в 09:42
Футбол

Нападающий «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Данила Прошлякова из «Спартака».
Обновлено в 07:23
Политика

ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра

Европейский союз рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за незаконных геологоразведочных работ у побережья Кипра.
Обновлено в 04:56
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта

Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).
Обновлено в 07:13
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