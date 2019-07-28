Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при ГерманииRT на русском 16:09
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
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ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти
11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
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Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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Помпео заявил, что Иран отказался его принять
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В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
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Из подтопленного района Приамурья эвакуировали более тысячи человек
Больше тысячи человек эвакуированы из Мазановского района Приамурья из-за сильных паводков, сообщает региональное правительство.
Обновлено вчера в 23:54
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Определился победитель «Тур де Франс»
Берналю исполнилось 22 года и 196 дней, и он стал третьим среди самых молодых победителей «Тур де Франс».
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Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
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Аляска теряет ледники в 100 раз быстрее, чем предполагалось
Обновлено 26 июля в 06:02
Наука
Темные перья птиц помогают им летать эффективнее
В новом исследовании ученые задались вопросом, влияет ли цвет крыльев птицы на эффективность ее полета.
Обновлено 26 июля в 20:02
Политика
Зеленский упомянул в поздравлении несуществующее государство
Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил верующих с «Днем крещения Киевской Руси — Украины».
Обновлено в 13:43
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
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Эксперты министерства обороны США бьют тревогу из-за ситуации в национальном ВПК.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Общество
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Футбол
Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице. Видео
Форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный.
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Транспорт
Японская авиакомпания оценила главный аэропорт Камчатки
Обновлено в 17:23
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Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
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Происшествия
Женщину во время бега убило ударом молнии
Как отмечается, 45-летняя женщина принимала участие в забеге по природному рельефу, когда ее поразила молния.
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Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
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Автоспорт
Даниил Квят встал на третье место
Российский гонщик показал лучший результат в сезоне Даниил Квят на Гран-при Германии показал результат, который, не исключено, поможет ему добиться повышения в классе и перебраться из Toro Rosso обратно в Red Bull.
Обновлено в 18:18
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
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Технологии
Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.
Обновлено в 18:41
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
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