Автоспорт

Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при ГерманииRT на русском 16:09

Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
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Кими Райкконен
Финский автогонщик
Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду «Заубер», переименованную перед началом сезона-2019 в «Альфа-Ромео».
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