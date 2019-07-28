Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при ГерманииRT на русском 16:09
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус
Обновлено в 14:18
Автоспорт
Как Квят отреагировал на третье место на Гран-при Германии
Обновлено в 15:51
Происшествия
В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик
В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев.
Обновлено в 08:06
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт
Обновлено в 16:44
Происшествия
Навального госпитализировали из СИЗО
Обновлено в 08:31
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Обновлено в 14:11
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено 26 июля в 11:21
Футбол
«Ростов» обыграл «Арсенал» в Туле
Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:33
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
«Русские витязи» провели тренировку в небе Балтийска
Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» прибыли в Калининградскую область и провели тренировку перед участием в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Футболист киевского «Динамо» рассказал о желании переехать в Россию
Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар, к которому, по информации СМИ, ранее проявлял интерес "Зенит", рассказал о желании попробовать свои силы в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:46
Футбол
«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа
Обновлено вчера в 11:39
Политика
В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией
Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Во Франции около заправки расстреляли троих человек
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Голая, в кружевных подвязках: подробности убийства блогерши, которую положили в чемодан
В убийстве подозревается ее бойфренд, который успел покинуть Россию.
Обновлено в 11:13
Космос
Астрономы обнаружили экзопланету с тремя солнцами
Специалисты из НАСА смогли найти экзопланету с 3-мя солнцами, воспользовавшись космическим телескопом TESS.
Обновлено в 04:27
Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИС
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В результате ДТП в Крыму пострадали семь человек
Обновлено в 14:36
Политика
День ВМФ в Петербурге завершился салютом из 30 залпов
В 22:30 в воскресенье, 28 июля, в Северной столице завершили празднование Дня военно-морского флота артиллерийским салютом.
Обновлено в 15:46
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50