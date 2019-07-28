Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.

Наука Работа человека деформирует или восполняет мозг Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.

Происшествия В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев.

Происшествия ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку» Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.

Футбол «Ростов» обыграл «Арсенал» в Туле Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.

Футбол Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Армия и оружие «Русские витязи» провели тренировку в небе Балтийска Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» прибыли в Калининградскую область и провели тренировку перед участием в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России.

Футбол Футболист киевского «Динамо» рассказал о желании переехать в Россию Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар, к которому, по информации СМИ, ранее проявлял интерес "Зенит", рассказал о желании попробовать свои силы в Российской премьер-лиге.

Политика В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Экономика Назван решающий месяц для «Северного потока-2» Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Происшествия Во Франции около заправки расстреляли троих человек Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.

Космос Астрономы обнаружили экзопланету с тремя солнцами Специалисты из НАСА смогли найти экзопланету с 3-мя солнцами, воспользовавшись космическим телескопом TESS.

Экономика Управляющие компании разнообразят ИИС Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика День ВМФ в Петербурге завершился салютом из 30 залпов В 22:30 в воскресенье, 28 июля, в Северной столице завершили празднование Дня военно-морского флота артиллерийским салютом.