Автоспорт

Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при ГерманииRT на русском 16:09

Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
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Итальянский автогонщик, вице-чемпион серии GP2, резервный пилот Ferrari. На Гран-при Австралии 2017 года дебютировал в Формуле-1 в составе команды Sauber, заменив в её составе Паскаля Верляйна. В 2018 установил рекорд прохождения круга на трассе Хунгароринг во время тестов на Ferrari SF71H. На следующий день его время было улучшено участником молодежной программы Mercedes Джорджем Расселом на болиде Mercedes W09 EQ Power+. В сентябре 2018 г. было объявлено, что в сезоне-2019 Джовинацци станет напарником Кими Райкконена в команде «Формулы-1» Sauber Alfa Romeo.
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Кими Райкконен
Финский автогонщик
Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду «Заубер», переименованную перед началом сезона-2019 в «Альфа-Ромео».
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