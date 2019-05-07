Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыскИзвестия 09:21
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом во вторник, 7 мая, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает ТАСС. Ранее Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела.
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Кроме того, в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.
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