Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыскИзвестия 09:21
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом во вторник, 7 мая, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает ТАСС. Ранее Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела.
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Кроме того, в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.
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Происшествия
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«Анжи» подал заявку на лицензирование на следующий сезон
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Обновлено в 01:22
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Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
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Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.
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Путешествия во времени и новые загадки в трейлере третьего сезона сериала «Легион»
На официальном ютьюб-канале компании Marvel появился трейлер третьего — заключительного — сезона сериала «Легион».
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Комментарий «Матч ТВ» по трансляции матча «Ливерпуль» — «Барселона»
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