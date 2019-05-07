Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыскИзвестия 09:21

Кроме того, в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом во вторник, 7 мая, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает ТАСС. Ранее Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела.

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Происшествия В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Шоу-бизнес Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.

Кино Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.

Происшествия В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Политика США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы "В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".

Гаджеты Роскачество испытало домашние и портативные колонки На тестах специалистов побывало 68 моделей, из которых 41 портативная и 27 домашних колонок.

Политика Двух украинских рыбаков освободили в Крыму Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.

Политика Порошенко не явился на допрос в прокуратуру Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".

Финансы Банк России перевел свои активы из США в Китай В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.

Футбол СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.

Космос Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.

Технологии «Лаборатория Касперского»: получить полный контроль над дроном можно всего за 10 минут Во время конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне «Лаборатория Касперского» провела любопытный эксперимент: приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол (Reuben Paul) с псевдонимом Cyber Ninja продемонстрировал уязвимость Интернета вещей перед собравшейся публикой.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра 32-летняя актриса решила сменить карьеру и стать певицей. Звезда заявила, что уйдет из театра после завершения сезона.

Армия и оружие Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».

Армия и оружие Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.

Политика В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза» Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.

Общество Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Армия и оружие Российская армия вооружается бесшумными минометами Спецподразделения российской армии получили на вооружение несколько десятков бесшумных минометов 2Б25.

Энергетика «Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3% Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Авто Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.

Армия и оружие «Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.

Наука Пересадка кишечных бактерий усилила депрессию у крыс В новой работе, о которой рассказывает Science Daily, было обнаружено, что пересадка кишечных бактерий меняет устойчивость крыс к стрессу.