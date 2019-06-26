Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютомРБК 05:02

Двое российских военнослужащих погибли в Крыму после неудачного десантирования, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. "Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - сообщили военные.

с чего всё началось

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Инцидент произошел на полигоне «Старый Крым».

Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

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