Происшествия

Двое десантников погибли в КрымуLenta.ru 04:06

Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Южного военного округа в среду, 26 июня. «Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули», — сказали в службе.
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Двое десантников утонули в Крыму после неудачного прыжка с парашютом

Двое российских военнослужащих погибли в Крыму после неудачного десантирования, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. "Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - сообщили военные.
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В Крыму погибли двое десантников

Газета.Ru08:05

Запутались в стропах парашюта: В Крыму утонули два военнослужащих

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На учениях в Крыму погибли два десантника

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Два десантника погибли на учениях в Крыму

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Оба приземлившихся на воду в Крыму десантника погибли

ТАСС03:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
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Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
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В «Рособоронэкспорте» рассказали, когда поставят Турции первые С-400

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
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Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
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Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
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Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
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В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
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Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

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В Берлине в конце июня состоится трёхсторонняя встреча представителей конгресса США, бундестага ФРГ и российских парламентариев.
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СК просят проверить «убивавшего русских» депутата парламента Грузии

В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.
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Артисты МХАТа вступились за Доронину

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Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.
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