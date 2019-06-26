Двое десантников погибли в КрымуLenta.ru 04:06

Двое российских военнослужащих погибли в Крыму после неудачного десантирования, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. "Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - сообщили военные.

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Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Южного военного округа в среду, 26 июня. «Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули», — сказали в службе.

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