Армия и оружие
Двое британских военных ранены в Сирии
Двое британских военных ранены в СирииREGNUMвчера в 20:41
Ранения получили двое военных, сообщает вещательная корпорация ВВС. Предположительно, боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили по военнослужащим ракету. Раненых в тяжелом состоянии эвакуировали американские военные.
REGNUMвчера в 20:41
с чего всё началось
В результате атаки боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) в Сирии серьезные ранения получили двое британских спецназовцев, передает Би-би-си.Коммерсантъвчера в 20:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых построят военный городок
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
Крейсер «Варяг» зашел в порт столицы Филиппин
Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» совершил заход в порт столицы Филиппин - Манила.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Болтон: США накажут Сирию, если она использует химоружие
«Нет абсолютно никаких изменений в позиции США против применения химического оружия сирийским режимом и абсолютно никаких изменений в нашей позиции, что любое применение химического оружия будет встречено очень сильным ответом, как мы делали это дважды», — заявил Болтон в интервью на борту своего самолета, по дороге в Тель-Авив.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Военные России доставили гумпомощь в сирийский лагерь Ярмук
Российские военные доставили жителям сирийского лагеря Ярмук в провинции Дамаск около двух тонн гуманитарной помощи.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
В 2019 году запустят 45 ракет «Роскосмоса»
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета «Удав»
Одно из дочерних предприятий «Ростеха» отчиталось о завершении госиспытаний новейшего пистолетного комплекса под названием «Удав», который должен будет заменить пистолет Макарова.
Обновлено вчера в 02:32
Армия и оружие
ЛНР: Силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения
Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения, обнаружены минометные позиции.
Обновлено вчера в 06:16
Армия и оружие
Минобороны Великобритании: Черное море никогда не принадлежало России
Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сделал заявление о том, что Чёрное море никогда не принадлежало, и не принадлежит России, на фоне чего призвал мир бороться с незаконными действиями России в этом регионе.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Принц Гарри едет в Норвегию учиться отражать вторжение РФ
Британский принц Гарри в Норвегии примет участие в учениях по отражению гипотетического российского вторжения.
Обновлено 04 января в 21:50
Армия и оружие
Группа украинских разведчиков подорвалась на минном поле под Авдеевкой
Низкий уровень подготовки украинских неудачников-саперов, ожидаемо привел к новым потерям, двое погибли и один получил ранения.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
Застрелен пограничник на таджикско-афганской границе
Офицер-пограничник из Таджикистана был застрелен на таджикско-афганской границе, когда вместе с другими сослуживцами искал похищенного вооружёнными афганцами чабана.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
Загадка явления Foo Fighters до сих пор не определена
В ходе Второй мировой войны боевые летчики наблюдали загадочное явление Foo Fighters.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Исследовательское судно ВМФ России совершит кругосветную экспедицию
В кругосветную океанографическую экспедицию отправится исследовательское судно «Адмирал Владимирский», 5 января сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 05:38
Армия и оружие
США планируют развернуть гиперзвуковое оружие не ранее 2025 года
По словам начальника штаба ВМС США адмирала Джона Ричардсона, флот намерен разработать и развернуть наступательное гиперзвуковое оружие к 2025 году.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
В уходящем 2018 году проводился эксперимент по апробации новых методов применения десантников
В 2018 году ходе выполнения мероприятий подготовки войск командование Воздушно-десантными войсками (ВДВ) и три соединения из Ульяновска, Республики Бурятия и Приморского края принимали участие в маневрах войск (сил) "Восток-2018", в рамках которого впервые был проведен эксперимент по апробации новых методов боевого применения десантно-штурмового соединения "нового типа".
Обновлено вчера в 22:35