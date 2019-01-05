с чего всё началось

Ранения получили двое военных, сообщает вещательная корпорация ВВС. Предположительно, боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили по военнослужащим ракету. Раненых в тяжелом состоянии эвакуировали американские военные.

Армия и оружие Армия и оружие На побережье моря Лаптевых построят военный городок

Армия и оружие Армия и оружие Крейсер «Варяг» зашел в порт столицы Филиппин Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» совершил заход в порт столицы Филиппин - Манила.

Армия и оружие Армия и оружие Болтон: США накажут Сирию, если она использует химоружие «Нет абсолютно никаких изменений в позиции США против применения химического оружия сирийским режимом и абсолютно никаких изменений в нашей позиции, что любое применение химического оружия будет встречено очень сильным ответом, как мы делали это дважды», — заявил Болтон в интервью на борту своего самолета, по дороге в Тель-Авив.

Армия и оружие Армия и оружие Военные России доставили гумпомощь в сирийский лагерь Ярмук Российские военные доставили жителям сирийского лагеря Ярмук в провинции Дамаск около двух тонн гуманитарной помощи.

Армия и оружие Армия и оружие В 2019 году запустят 45 ракет «Роскосмоса»

Армия и оружие Армия и оружие В России завершились испытания нового пистолета «Удав» Одно из дочерних предприятий «Ростеха» отчиталось о завершении госиспытаний новейшего пистолетного комплекса под названием «Удав», который должен будет заменить пистолет Макарова.

Армия и оружие Армия и оружие ЛНР: Силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения, обнаружены минометные позиции.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Великобритании: Черное море никогда не принадлежало России Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сделал заявление о том, что Чёрное море никогда не принадлежало, и не принадлежит России, на фоне чего призвал мир бороться с незаконными действиями России в этом регионе.

Армия и оружие Армия и оружие Принц Гарри едет в Норвегию учиться отражать вторжение РФ Британский принц Гарри в Норвегии примет участие в учениях по отражению гипотетического российского вторжения.

Армия и оружие Армия и оружие Группа украинских разведчиков подорвалась на минном поле под Авдеевкой Низкий уровень подготовки украинских неудачников-саперов, ожидаемо привел к новым потерям, двое погибли и один получил ранения.

Армия и оружие Армия и оружие Застрелен пограничник на таджикско-афганской границе Офицер-пограничник из Таджикистана был застрелен на таджикско-афганской границе, когда вместе с другими сослуживцами искал похищенного вооружёнными афганцами чабана.

Армия и оружие Армия и оружие Загадка явления Foo Fighters до сих пор не определена В ходе Второй мировой войны боевые летчики наблюдали загадочное явление Foo Fighters.

Армия и оружие Армия и оружие Исследовательское судно ВМФ России совершит кругосветную экспедицию В кругосветную океанографическую экспедицию отправится исследовательское судно «Адмирал Владимирский», 5 января сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие США планируют развернуть гиперзвуковое оружие не ранее 2025 года По словам начальника штаба ВМС США адмирала Джона Ричардсона, флот намерен разработать и развернуть наступательное гиперзвуковое оружие к 2025 году.