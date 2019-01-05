Армия и оружие

Двое британских военных ранены в Сирии
REGNUM
вчера в 20:41

Ранения получили двое военных, сообщает вещательная корпорация ВВС. Предположительно, боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили по военнослужащим ракету. Раненых в тяжелом состоянии эвакуировали американские военные.
REGNUMвчера в 20:41
с чего всё началось
В результате атаки боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) в Сирии серьезные ранения получили двое британских спецназовцев, передает Би-би-си
.
Коммерсантъвчера в 20:35

Подробнее о событии

Два британских спецназовца серьезно ранены террористами в Сирии

Интерфаксвчера в 20:41

Би-би-си сообщила о ранении двух британских спецназовцев в Сирии

Коммерсантъвчера в 20:35

Появились сведения о негласном присутствии в Сирии британских военнослужащих

Взгляд.рувчера в 19:06

В Сирии при обстреле со стороны ИГ пострадали двое британских военных

RT на русскомвчера в 18:34

СМИ: двое британских военнослужащих ранены в Сирии

ТАССвчера в 17:39

В Сирии убиты двое британских военных — СМИ

Народные новостивчера в 15:48

Сирия: двое британских военнослужащих погибли в бою с ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

ФАНвчера в 15:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых построят военный городок

Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие

Крейсер «Варяг» зашел в порт столицы Филиппин

Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» совершил заход в порт столицы Филиппин - Манила.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Болтон: США накажут Сирию, если она использует химоружие

«Нет абсолютно никаких изменений в позиции США против применения химического оружия сирийским режимом и абсолютно никаких изменений в нашей позиции, что любое применение химического оружия будет встречено очень сильным ответом, как мы делали это дважды», — заявил Болтон в интервью на борту своего самолета, по дороге в Тель-Авив.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие

Военные России доставили гумпомощь в сирийский лагерь Ярмук

Российские военные доставили жителям сирийского лагеря Ярмук в провинции Дамаск около двух тонн гуманитарной помощи.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

В 2019 году запустят 45 ракет «Роскосмоса»

Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета «Удав»

Одно из дочерних предприятий «Ростеха» отчиталось о завершении госиспытаний новейшего пистолетного комплекса под названием «Удав», который должен будет заменить пистолет Макарова.
Обновлено вчера в 02:32
Армия и оружие

ЛНР: Силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения, обнаружены минометные позиции.
Обновлено вчера в 06:16
Армия и оружие

Минобороны Великобритании: Черное море никогда не принадлежало России

Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сделал заявление о том, что Чёрное море никогда не принадлежало, и не принадлежит России, на фоне чего призвал мир бороться с незаконными действиями России в этом регионе.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие

Принц Гарри едет в Норвегию учиться отражать вторжение РФ

Британский принц Гарри в Норвегии примет участие в учениях по отражению гипотетического российского вторжения.
Обновлено 04 января в 21:50
Армия и оружие

Группа украинских разведчиков подорвалась на минном поле под Авдеевкой

Низкий уровень подготовки украинских неудачников-саперов, ожидаемо привел к новым потерям, двое погибли и один получил ранения.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие

Застрелен пограничник на таджикско-афганской границе

Офицер-пограничник из Таджикистана был застрелен на таджикско-афганской границе, когда вместе с другими сослуживцами искал похищенного вооружёнными афганцами чабана.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие

Загадка явления Foo Fighters до сих пор не определена

В ходе Второй мировой войны боевые летчики наблюдали загадочное явление Foo Fighters.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

Исследовательское судно ВМФ России совершит кругосветную экспедицию

В кругосветную океанографическую экспедицию отправится исследовательское судно «Адмирал Владимирский», 5 января сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 05:38
Армия и оружие

США планируют развернуть гиперзвуковое оружие не ранее 2025 года

По словам начальника штаба ВМС США адмирала Джона Ричардсона, флот намерен разработать и развернуть наступательное гиперзвуковое оружие к 2025 году.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие

В уходящем 2018 году проводился эксперимент по апробации новых методов применения десантников

В 2018 году ходе выполнения мероприятий подготовки войск командование Воздушно-десантными войсками (ВДВ) и три соединения из Ульяновска, Республики Бурятия и Приморского края принимали участие в маневрах войск (сил) "Восток-2018", в рамках которого впервые был проведен эксперимент по апробации новых методов боевого применения десантно-штурмового соединения "нового типа".
Обновлено вчера в 22:35
ещё по теме
Главное