Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в ДонбассеСвободная Пресса вчера в 23:02
В Донбассе два украинских прапорщика подорвались на мине из-за незнания карт минных полей. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, оба военнослужащих ВСУ погибли.
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с чего всё началось
Все случаи понесённых потерь говорят о полной утрате контроля над подчинённым личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад, — подчеркнул он.News.ruвчера в 14:53
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Политика
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
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Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено 08 июня в 15:23
Происшествия
Ивана Голунова могут преследовать из-за расследования о возможных связях сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом
Спецкора «Медузы» Ивана Голунова могут преследовать из-за расследования о возможных связях высокопоставленных сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом.
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Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза
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Происшествия
«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Как правительство собирается поднимать село
Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.
Обновлено 08 июня в 01:00
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Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 19:48
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено вчера в 04:18
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Советы по выбору мороженого дал Роспотребнадзор
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по грамотному выбору мороженого.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился летевший из Москвы в Томск самолет
Лайнер приземлился в Екатеринбурге по техническим причинам, уточнили в региональной транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Обновлено 07 июня в 04:55
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено вчера в 15:21
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч
У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Гороскоп на 10 июня: Девам не следует вещать нос, а Близнецам пора налаживать личную жизнь
Овны 10 июня выйдут их зоны комфорта.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты
Обновлено вчера в 23:29
Путешествия
Российские путешественники назвали худшие места в поездах
Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой критерий следует ввести для оценки эффективности работы губернатора.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Обновлено вчера в 08:25
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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
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Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено 08 июня в 23:31
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер
Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Источник сообщил о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35
Обновлено вчера в 23:17