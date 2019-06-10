Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в ДонбассеСвободная Пресса вчера в 23:02

с чего всё началось

В Донбассе два украинских прапорщика подорвались на мине из-за незнания карт минных полей. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, оба военнослужащих ВСУ погибли.

Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в Донбассе

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