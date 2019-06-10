Армия и оружие
Военные ВСУ подорвались на мине в ДонбассеГазета.Ru вчера в 18:14
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что двое украинских силовиков подорвались на мине в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, украинские прапорщики погибли из-за незнания карт минных полей.
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с чего всё началось
Все случаи понесённых потерь говорят о полной утрате контроля над подчинённым личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад, — подчеркнул он.News.ruвчера в 14:53
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