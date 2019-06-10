Военные ВСУ подорвались на мине в ДонбассеГазета.Ru вчера в 18:14

с чего всё началось

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что двое украинских силовиков подорвались на мине в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, украинские прапорщики погибли из-за незнания карт минных полей.

Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе

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