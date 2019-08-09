Транспорт
Движение в центре Москвы ограничено из-за митингаКоммерсантъ 03:18
В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за проходящего сегодня, 10 августа, митинга.
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Горожан предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августа
Вечерняя Москва08 августа в 12:55
Движение на проспекте Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой перекроют 10 августа из-за митинга
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