Транспорт

Движение в центре Москвы ограничено из-за митингаКоммерсантъ 03:18

В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за проходящего сегодня, 10 августа, митинга.
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Проспект Академика Сахарова перекроют на время митинга

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В субботу в центре Москвы перекроют ряд улиц из-за митинга

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