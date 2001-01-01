Транспорт

Движение в центре Москвы ограничено из-за митингаКоммерсантъ 03:18

В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за предстоящего сегодня, 10 августа, митинга.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Работу двух парковок в центре Москвы приостановят 10 августа

Вечерняя Москвавчера в 04:31

В центре Москвы до вечера ограничили движение из-за проведения согласованной акции

ТАСС03:19

Две парковки в центре Москвы перестанут работать в субботу из‑за согласованного митинга

РИАМОвчера в 19:00

Ряд улиц в Москве перекрыли из-за митинга оппозиции

REGNUM04:11

Работу двух парковок на проспекте Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой приостановят 10 августа

Агентство Москвавчера в 04:18

Проспект Академика Сахарова перекроют на время митинга

Вести.Ru08 августа в 14:50

Москвичей предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августа

Москва 2408 августа в 13:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Копенгагене прогремел второй за неделю взрыв

В Дании крайне обеспокоены случившимся, ведь это уже второй за неделю взрыв в Копенгагене.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе и не разориться

По мнению Андреевой, финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям родителям помогут краткосрочное планирование и накопление средств.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Транспорт

Участок розовой ветки московского метро временно закрыли из-за дождя

Московский метрополитен принял решение закрыть движение на участке Некрасовской (розовой) линии в связи с продолжительным дождем.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

В ЕС озаботились выявлением российских паспортов у жителей Донбасса

Собеседник агентства подчеркнул, что службы Еврокомиссии совместно с дипломатической службой ЕС и представительствами ЕС в Москве и Киеве разрабатывают руководство по идентификации бывших граждан Украины, получивших российские паспорта в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Обновлено вчера в 13:11
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
Происшествия

Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Экономика

В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком

Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено вчера в 14:41
Общество

Акции в поддержку честных выборов пройдут сегодня по всей России

Акция солидарности с московскими избирателями пройдут в крупных городах Сибири.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что недостаточное выделение средств Берлином на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны, пишет «Шпигель».
Обновлено вчера в 04:21
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России

Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12

Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Авто

В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»

Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
Политика

Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg

Власти США продемонстрировали нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное