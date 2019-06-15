Происшествия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганамиLenta.ru вчера в 18:48
1. Конфликт жителей села с цыганами перерос в драку со стрельбой Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области. Первая информация об этом стала поступать из соцсетей.
Читать в источнике
Оценить139
УМВД проведет проверку на предмет гражданства, права проживания здесь. У кого должным образом все оформлено, они имеют право проживания на российской земле. Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет.
— Иван Белозерцев, российский политикГрани.ру 03:12
с чего всё началось
Жители села Чемодановка Бессоновского района, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Как сообщает корреспондент портала «Пенза-Взгляд», присутствующий на месте событий, на автодорогу вышли сотни людей.Пенза-взглядвчера в 12:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Перекрытие жителями Чемодановки трассы М-5 «Урал» спровоцировало 12-километровую пробку
Пенза-взглядвчера в 15:18
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
Финансы
Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ
Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве своей матери
Старший сын бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Максим дал показания по делу об убийстве своей матери, Ирины, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Общество
Обнародованы доходы дочери Трампа Иванки
Белый дом представил данные о доходах дочери американского президента Дональда Трампа, которая также является его советником.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил
"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу, день общеправославного поминовения усопших, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:51
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Общество
Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч
ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
Обновлено в 02:23
Футбол
Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ
Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
«Похудей, уродка»: В партии Порошенко пообещали разобраться с оскандалившимся кандидатом в депутаты
После того, как структура Порошенко опубликовала весь список на досрочные выборы в Раду, в интернете, буквально на следующий день, появилось видео, как чиновница, сидя в авто, кроет матом неизвестную женщину, называя ее «уродкой» и предлагая ей похудеть «килограмм на 30».
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры
Обновлено вчера в 23:49
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено вчера в 21:43
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено вчера в 00:52
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Источник сообщил об имитации в Жуковском катастрофы SSJ в Шереметьево
Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском готовы провести эксперимент по повторению действия пилотов самолёта Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, приведших к катастрофе, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиационных кругах.
Обновлено в 03:40
Общество
«Столько любви было в тебе»: сноубордистка Алехина о погибшем Кольцове
Коллега погибшего в США российского сноубордиста Дмитрия Кольцова Алена Алехина рассказала «Звезде», каким был ее друг и товарищ по спорту.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Почему Порошенко проиграл выборы, рассказал Яценюк
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк назвал причину проигрыша на выборах бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:17
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Общество
На восток Франции надвигается сильный шторм
«Оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности объявлен метеорологами во Франции из-за надвигающегося шторма.
Обновлено в 03:51
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Ботсване слон насмерть затоптал стрелявшего в него фермера
Слон затоптал насмерть 67-летнего фермера на северо-востоке Ботсваны в пятницу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на сотрудника полицейского участка Дукви Азхани Мококомани (Azhani Mokokomani).
Обновлено в 03:54