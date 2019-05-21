Происшествия

Движение поездов в московском метро полностью восстановлено после сбояТАСС вчера в 17:47

Движение поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена, где во вторник вечером произошел крупный сбой, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названы сроки восстановления движения в московском метро

ФАНвчера в 16:02

Движение в метро Москвы восстановили после сбоя из-за застрявших поездов

РБКвчера в 18:04

Движение поездов в московском метро полностью восстановлено после сбоя

ТАССвчера в 17:47

Движение в метро после сбоя полностью восстановили

Москва 24вчера в 17:35

Движение поездов на Солнцевской линии московского метро полностью восстановлено

Интерфаксвчера в 18:09

М.Ликсутов: Движение поездов на участке метро после сбоя планируется восстановить за полтора часа

Агентство Москвавчера в 15:35

В московском метро продолжают восстанавливать движение после крупного сбоя

РИАМОвчера в 15:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:55, Ашберн
Политика

РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля

Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Культура

Польский музей раскрутил скандал вокруг песни «Темная ночь»

Обновлено вчера в 18:33
Политика

Чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и Венгрии

В Минэнерго России заявили, что по нефтепроводу "Дружба" в сторону Словакии и Венгрии движется чистая нефть. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:30
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Шесть человек стали жертвами беспорядков в столице Индонезии

Обновлено в 00:52
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков

В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Футбол

Петр Чех летом может вернуться в «Челси»

Голкипер лондонского "Арсенала" Петр Чех ближайшим летом может вернуться в "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек

Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
Музыка

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии

Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия

На Урале проверили видео с «выползающей» из травмпункта пенсионеркой

В свердловском Первоуральске прокуратура завершила проверку сведений о том, что со второго этажа травмпункта городской больницы №1 пенсионерка спускалась «на коленях».
Обновлено в 01:35
Экономика

В Прикамье с рабочим визитом находится вице-премьер РФ Дмитрий Козак

В Пермском крае с рабочим визитом находится вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 10:04
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя

Обновлено вчера в 17:56
Авто

Стала известна цена нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:47
Общество

В Новосибирскую область возвращаются холодные ночи и заморозки

В Новосибирск и область в ближайшие дни возвращаются заморозки и холодные ночи.
Обновлено в 00:10
Гаджеты

Apple представила обновленный MacBook Pro

Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Джонни Депп уличил бывшую жену Эмбер Херд в «нарисованных синяках»

Актер заявил, что в момент подачи против него иска в мае 2016 года, Херд явилась в суд с «нарисованными синяками».
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай

Рассказываем, что за праздник Никола Вешний, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, и что нельзя делать в Николин день.
Обновлено в 00:49
Хоккей

«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

Масштабные антитеррористические учения прошли в Хабаровском крае

Более тысячи силовиков, военных и представителей властей поучаствовали в масштабных антитеррористических учениях в Хабаровском крае, сообщает штаб регионального Национального антитеррористического комитет.
Обновлено в 00:25
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Подельница Захарченко помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.
Обновлено вчера в 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное