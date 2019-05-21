Происшествия
Движение поездов в московском метро полностью восстановлено после сбояТАСС вчера в 17:47
Движение поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена, где во вторник вечером произошел крупный сбой, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.
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Движение поездов на Солнцевской линии московского метро полностью восстановлено
Интерфаксвчера в 18:09
М.Ликсутов: Движение поездов на участке метро после сбоя планируется восстановить за полтора часа
Агентство Москвавчера в 15:35
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:55, Ашберн
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