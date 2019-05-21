Движение поездов в московском метро полностью восстановлено после сбояТАСС вчера в 17:47

Движение поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена, где во вторник вечером произошел крупный сбой, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

Движение поездов в московском метро полностью восстановлено после сбоя

Политика РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.

Политика Чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и Венгрии В Минэнерго России заявили, что по нефтепроводу "Дружба" в сторону Словакии и Венгрии движется чистая нефть. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

Армия и оружие США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400 США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.

Происшествия Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.

Происшествия В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева 20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».

Футбол Петр Чех летом может вернуться в «Челси» Голкипер лондонского "Арсенала" Петр Чех ближайшим летом может вернуться в "Челси", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Музыка Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Происшествия На Урале проверили видео с «выползающей» из травмпункта пенсионеркой В свердловском Первоуральске прокуратура завершила проверку сведений о том, что со второго этажа травмпункта городской больницы №1 пенсионерка спускалась «на коленях».

Энергетика Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.

Авто Стала известна цена нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.

Хоккей Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).

Политика Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.

Общество В Новосибирскую область возвращаются холодные ночи и заморозки В Новосибирск и область в ближайшие дни возвращаются заморозки и холодные ночи.

Шоу-бизнес Джонни Депп уличил бывшую жену Эмбер Херд в «нарисованных синяках» Актер заявил, что в момент подачи против него иска в мае 2016 года, Херд явилась в суд с «нарисованными синяками».

Общество Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай Рассказываем, что за праздник Никола Вешний, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, и что нельзя делать в Николин день.

Армия и оружие Масштабные антитеррористические учения прошли в Хабаровском крае Более тысячи силовиков, военных и представителей властей поучаствовали в масштабных антитеррористических учениях в Хабаровском крае, сообщает штаб регионального Национального антитеррористического комитет.

Спорт Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.