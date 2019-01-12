На перегоне Делюр - Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги в Заларинском районе Иркутской области сошли с рельсов 29 груженных углем вагонов. В результате аварии повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

На Транссибе сошли с рельсов 29 вагонов с углем

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