Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабряКоммерсантъ 00:59
Движение по железнодорожной части Крымского моста начнется 9–10 декабря. Продажа билетов начнется с октября, заявил в ответ на запрос ТАСС и. о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян. Стоимость проезда не уточняется.
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с чего всё началось
Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и.о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.ТАСС00:21
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