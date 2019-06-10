Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабряКоммерсантъ 00:59

Движение по железнодорожной части Крымского моста начнется 9–10 декабря. Продажа билетов начнется с октября, заявил в ответ на запрос ТАСС и. о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян. Стоимость проезда не уточняется.
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Ж/д сообщение по Крымскому мосту стартует 9-10 декабря

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и.о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.
ТАСС00:21

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Названа точная дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Московский Комсомолец04:39

В Крыму рассказали, как изменится жизнь полуострова после открытия ж/д сообщения по мосту

ФАН03:24

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

Коммерсантъ00:59

Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Известия00:59

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

РБК01:47

Ж/д сообщение по Крымскому мосту стартует 9-10 декабря

ТАСС00:21

Первые поезда по Крымскому мосту планируют пустить 9 декабря

Krym.News02:01
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