Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабряКоммерсантъ 00:59

Движение по железнодорожной части Крымского моста начнется 9–10 декабря. Продажа билетов начнется с октября, заявил в ответ на запрос ТАСС и. о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян. Стоимость проезда не уточняется.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ж/д сообщение по Крымскому мосту стартует 9-10 декабря

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и.о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.
ТАСС00:21

Подробнее о событии

Названа точная дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Московский Комсомолец04:39

Ж/д сообщение по Крымскому мосту стартует 9-10 декабря

ТАСС00:21

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

РБК01:47

Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Известия00:59

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

Коммерсантъ00:59

В Крыму рассказали, как изменится жизнь полуострова после открытия ж/д сообщения по мосту

ФАН03:24

Первые поезда по Крымскому мосту планируют пустить 9 декабря

Krym.News02:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Происшествия

СМИ сообщили о задержании крупного бизнесмена в Волгограде

Издание "Блокнот Волгоград" сообщает о задержании бизнесмена Владимира Зубкова (известного как "Зубок").
Обновлено в 10:04
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Игры

На E3 показали прохождение Doom Eternal

На презентации был показан небольшой ролик с прохождением уровня, где в финале Думгай начинает битву с главным демоном.
Обновлено в 06:26
Общество

«Общественное пианино» в Петербурге залили цементом

Обновлено в 12:15
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Пожар на Казанском пороховом заводе потушен

Обновлено в 10:12
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Обновлено в 09:18
Энергетика

Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель

Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.
Обновлено в 08:23
Политика

Стала известна реакция Путина на дело Голунова

В стенограмме встречи Путина и Москальковой, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается дело Голунова.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Спорт

Шестилетний мальчик из Ингушетии отжался сразу на два мировых рекорда

Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Сирийские войска отбили две атаки террористов в районе Пальмиры

Обновлено в 10:56
Общество

Киркоров обратился в МВД из-за скандала с Маруани

Обновлено в 11:40
Футбол

Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Музыка

В США от рака умер рэпер Бушвик Билл

Обновлено в 08:08
Хоккей

Судьбу Кубка Стэнли решит седьмой матч

Обновлено в 05:40
Политика

Медведев посетил ЦЕРН и осмотрел Большой адронный коллайдер

Обновлено в 11:50
Авто

Появились первые фото обновленного Renault Duster

Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Авто

Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России

По итогам мая кроссовер Geely Atlas снова стал самым продаваемым китайским автомобилем в России.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Футбол

Все билеты на матч сборных России и Кипра проданы

Российский футбольный союз (РФС) реализовал продажу всех выделенных билетов на встречу России и Кипра в рамках отборочного матча чемпионата Европы — 2020.
Обновлено в 10:22
Политика

Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку

Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Кино

В Сочи стартует фестиваль «Кинотавр»

Российский фестиваль "Кинотавр" откроется в воскресенье, 9 июня в Сочи в Зимнем театре.
Обновлено 08 июня в 21:19
Политика

Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Интернет

Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского»

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное