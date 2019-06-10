Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабреВести.Ru 06:05

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и.о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.

с чего всё началось

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС. Продажа билетов на поезда в Крым намечена на октябрь, за 45 суток до открытия движения.

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

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