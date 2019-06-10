Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабряКоммерсантъ 00:59

Движение по железнодорожной части Крымского моста начнется 9–10 декабря. Продажа билетов начнется с октября, заявил в ответ на запрос ТАСС и. о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян. Стоимость проезда не уточняется.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ж/д сообщение по Крымскому мосту стартует 9-10 декабря

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и.о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.
ТАСС00:21

Подробнее о событии

Названа точная дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Московский Комсомолец04:39

Ж/д сообщение по Крымскому мосту стартует 9-10 декабря

ТАСС00:21

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

РБК01:47

Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Известия00:59

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

Коммерсантъ00:59

В Крыму рассказали, как изменится жизнь полуострова после открытия ж/д сообщения по мосту

ФАН03:24

Первые поезда по Крымскому мосту планируют пустить 9 декабря

Krym.News02:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:55, Ашберн
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги

Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Самая дорогая квартира Казани продается за 139 миллионов рублей, она расположена на последнем, девятом этаже элитного ЖК на ул. Касаткина.
Обновлено в 07:45
Общество

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Обновлено в 07:40
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца

Обновлено 08 июня в 14:59
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери

Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.
Обновлено в 06:36
Экономика

Morgan Stanley решил вернуться к работе в России по модели 1990-х

Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».
Обновлено в 06:11
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Футбол

Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой

Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Москве разгромили редакцию «Сноба»

Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Петербургские полицейские задержали на Урале подозреваемого в убийстве

Петербургские следователи вылетели на Урал еще в начале прошлой недели и за несколько дней установили местонахождение подозреваемого.
Обновлено в 06:12
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Общество

Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы

Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

51-летняя Оксана Фандера показала подтянутую фигуру в купальнике

51-летняя актриса Оксана Фандера продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.
Обновлено в 05:57
Политика

МИД России отреагировал на формирование в Молдавии правящей коалиции

В Москве приветствуют формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, заявили в МИД России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
Игры

CD Projekt Red продаёт набор из всех своих игр по цене одной

CD Projekt Red устроила просто безумную акцию: в GOG начал продаваться Simply: RED - сборник всех игр компании, который стоит всего 2377 рублей.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления

Обновлено в 07:38
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Экономика

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Здоровье

Врач отказался оперировать больного раком ребенка из-за праздников

Хирурги красноярского центра охраны материнства отказались оперировать больного раком 6-летнего ребенка из-за приближения майских праздников, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное