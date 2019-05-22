Происшествия

Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановленоВести.Ru вчера в 17:43

На участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена, где накануне вечером произошел серьезный сбой, полностью восстановлено движение поездов. Для выяснения причины произошедшего сбоя потребуется не менее семи дней.
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В Московском метро назвали две версии причин остановки поездов

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Тысяча эвакуированных: что известно о сбое в метро

Москва 24вчера в 16:54

Движение поездов на Солнцевской линии московского метро полностью восстановлено

Интерфаксвчера в 18:09
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В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

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Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено вчера в 11:42
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром

В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского

Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Во вторник, 21 мая завершилась игра сборной России против сборной Швеции в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:26
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

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Хоккей

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«Сент-Луис» выходит в финал плей-офф НХЛ в четвертый раз.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

ОАК опроверг информацию о переносе из Новосибирска производства Су-34

Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено 20 мая в 07:42
Политика

Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации

Закон о праве посещения депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400

Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:55
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Обновлено вчера в 11:05
Политика

Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено вчера в 17:32
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от платформы Android

Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено 20 мая в 00:58
Политика

Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

Обновлено вчера в 15:01
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей

МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено 20 мая в 08:57
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика

Мексика одобрила план ЛУКОЙЛа и Eni по нефтегазовому проекту

Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план итальянской Eni и российского ЛУКОЙЛа об обмене долями в трех проектах на шельфе в Мексиканском заливе, сообщает агентство Notimex.
Обновлено вчера в 23:51
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова: «Когда девочка родилась, у нее были проблемы со здоровьем»

Обновлено в 00:00
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие

В Хабаровском крае прошли антитеррористические учения

В ведомстве сообщили, что по легенде учений «террористы» захватили мостовой переход через реку Амур и осуществляли «незаконное удержание заложников», заложили СВУ в одном из общеобразовательных учреждений Хабаровска, а их «пособники» организовали вооружённое нападение на воинский эшелон в районе станции посёлка Корфовский, куда проникли через пограничную зону.
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Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что США не собираются воевать с Ираном

Мы не собираемся воевать. Речь идет о защите наших интересов на Ближнем Востоке и проведении миссий", - сказал Шэнахан журналистам.
Обновлено вчера в 16:29
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
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