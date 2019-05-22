Происшествия
Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановленоВести.Ru вчера в 17:43
На участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена, где накануне вечером произошел серьезный сбой, полностью восстановлено движение поездов. Для выяснения причины произошедшего сбоя потребуется не менее семи дней.
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Движение поездов на Солнцевской линии московского метро полностью восстановлено
Интерфаксвчера в 18:09
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