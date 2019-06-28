Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводкаИрСити вчера в 20:30

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье». Ранее ограничение только для грузовых автомобилей.

Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка

Спорт Тетюхин: проблема с питанием сборной России в Австралии решена Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что организаторы пятого этапа Лиги наций в Австралии решили проблемы с питанием команды.

Экономика В России оценили влияние пенсионной реформы на экономику Эксперты НИУ ВШЭ в ходе семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост России.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Энергетика Политики лают, газ идет. Как Литва спонсирует «Северный поток-2» Часть европейских политиков стараются прикладывать максимум усилий для того, чтобы российский газ поступал в Европу без сложностей с транзитными странами.

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.

Политика Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара» Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Экономика Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.

Политика Депутат Гаврилов запланировал новую поездку в Грузию После визита в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова в стране начались беспорядки. Но он планирует снова туда вернуться.

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Общество Capital Group достроит долгострой Sky House в центре Москвы Capital Group завершит строительство крупного жилого комплекса в центре Москвы Sky House на Мытной улице, дом 40-44, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Политика Лукашенко и Рахмон проводят переговоры во Дворце Независимости Встреча Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона проходит 28 июня во Дворце Независимости, передает пресс-служба белорусского главы государства.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Общество Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.

Политика Россия в ПАСЕ устроит веселую жизнь Прибалтике Российской делегации уже обещали устроить в Парламентской ассамблее веселую жизнь, но и Россия там устроит такую веселую жизнь как Украине, так и Прибалтике, что они еще трижды проклянут тот день, когда европейцы постановили вернуть русских в Страсбург.

Энергетика Белоруссия вернула России четверть объема грязной нефти «По состоянию на 26 июня текущего года из Беларуси в направлении России вытеснено уже 705 200 т нефти ненадлежащего качества, и, естественно, она заменена качественной нефтью», – сказал Ляшенко.

Общество В Уфе проходит V Всемирный курултай башкир V Всемирный курултай башкир, открывающийся сегодня в Уфе, собрал представителей башкирского народа со всего мира — более 500 делегатов, избранных народом, в том числе посланцев США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля и еще 21 страны.

Транспорт Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.

Политика Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных корпораций и госкомпаний, пообещал руководитель ведомства Алексей Кудрин.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.