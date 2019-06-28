Транспорт
Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводкаИрСити вчера в 20:30
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье». Ранее ограничение только для грузовых автомобилей.
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Движение временно закрыто движение по федеральной трассе в Нижнеудинске
Сибирские Новостивчера в 19:28
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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
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Обновлено в 05:40
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Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
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