Транспорт

Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводкаИрСити вчера в 20:30

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье». Ранее ограничение только для грузовых автомобилей.
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Движение на трассе «Сибирь» под Нижнеудинском открыли

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На трассе «Сибирь» под Иркутском частично открыли движение после снижения уровня воды

ТАСС04:25

Движение временно закрыто движение по федеральной трассе в Нижнеудинске

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Участок трассы «Сибирь» в Нижнеудинском районе закрыли из-за паводка

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Движение по федеральной трассе через Нижнеудинск полностью возобновлено

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Нижнеудинск
Город в России
Город в Иркутской области, административный центр Нижнеудинского района. Образует Нижнеудинское муниципальное образование.
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