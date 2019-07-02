Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области, которое было прервано из-за подтопления, запущено в обе стороны в тестовом режиме. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Движение по трассе «Сибирь» в Тулуне возобновлено

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в России В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Происшествия В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Экономика СМИ-Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по сбору зерна в 19г в 118 млн т В 2018 году урожай зерна в РФ снизился относительно рекордного 2017 года - до 113,2 миллиона тонн, включая пшеницы - 72,136 миллиона тонн.

Общество Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Культура Мединский объявил о начале передачи ГЦСИ Пушкинскому музею Министр культуры Владимир Мединский объявил о начале передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Происшествия Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14 Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.

Политика ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина» Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.

Происшествия Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что считает того, кто напал и убил представителя МВД террористом. Также он выразил соболезнования родным погибшего.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Общество Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Армия и оружие На Кипре упала ракета с русскими буквами Глубокой ночью в понедельник на территории Турецкой республики Северного Кипра рядом с деревней Ташкент в 20 километрах к северо-востоку от Никосии упал и взорвался неизвестный объект.

Политика В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.

Здоровье Посещение психиатра перед свадьбой хотят сделать обязательным Минздраву предлагают внедрить обязательное тестирование будущих супругов на предмет наличия склонностей к психиатрическим и иным ментальным расстройствам, которые потенциально могут оказать разрушительное влияние на их будущую совместную жизнь в качестве супругов.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Энергетика Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.

Футбол «Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.

Общество В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Общество ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.