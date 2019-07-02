Происшествия
Движение по федеральной трассе «Сибирь» до Иркутска возобновленоRambler News Service 03:46
В Иркутской области открыто движение транспорта по пострадавшему от наводнения участку федеральной трассы «Сибирь» в Тулунском районе, сообщили в Минтрансе РФ.
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В Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь» открыто движение для всех видов транспорта
Областная газета (г. Иркутск)02:10
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