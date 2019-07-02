В Иркутской области открыто движение транспорта по пострадавшему от наводнения участку федеральной трассы «Сибирь» в Тулунском районе, сообщили в Минтрансе РФ.

Движение по федеральной трассе «Сибирь» до Иркутска возобновлено

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