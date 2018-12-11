Причиной задержки поездов на Таганско-Краснопресненской линии стала неполадки двух поездов из-за удержания дверей. В метрополитене напомнили, что «продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места».

Движение по двум линиям московского метро восстановлено после сбоя

Происшествия Происшествия В Щелкове горит мебельная фабрика

Происшествия Происшествия Мосгорсуд приговорил экс-участкового к 13 годам за госизмену Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего участкового полиции Алексея Житнюка, признав его виновным в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Происшествия Происшествия В Бурятии пять человек погибли в ДТП Два легковых автомобиля Toyota столкнулись на трассе в Бурятии, в результате пять человек погибли, еще двое получили различные травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Происшествия Происшествия Первый борт с застрявшими на Хайнане туристами вылетел в Россию

Происшествия Происшествия В Тульской области в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тульской области пострадали шесть человек, сообщили 11 декабря в региональном главном управлении МВД РФ.

Происшествия Происшествия «Интерфакс» узнал о возможной отставке начальника Центра «Э» Начальник Главного управления МВД России по противодействию экстремизму генерал-майор Тимур Валиулин вскоре может быть отправлен в отставку.

Происшествия Происшествия Полицейских обвинили в унижении изнасилованной 13-летней девочки

Происшествия Происшествия В Махачкале прохожие поймали выпавшего с пятого этажа ребенка

Происшествия Происшествия В Барнауле девочка упала в лужу с кипятком В Алтайском крае следственные органы начали проверку случая травмирования 9-летней девочки во время коммунальной аварии в Барнауле.

Происшествия Происшествия В Москве мошенники похитили десять миллионов рублей у пенсионеров Сотрудники полиции задержали мошенников, которые обманным путем узнавали у московских пенсионеров данные их банковских карт, в результате чего похищено свыше 10 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Происшествия В Омске иномарка сбила четырех пешеходов

Происшествия Происшествия Возбуждено дело после ДТП с маршруткой и двумя погибшими в Ленобласти Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), сообщили 11 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествия Происшествия Бортпроводники рейса Москва–Сургут пострадали из-за турбулентности Два бортпроводника получили травмы из-за турбулентности во время рейса из Москвы в Сургут.

Происшествия Происшествия В Ростовской области двое подростков расправились с женщиной Двое жителей Ростовской области 15 и 16 лет задержаны по подозрению в убийстве молодой женщины.