Происшествия
Движение по двум линиям московского метро восстановлено после сбоя
Движение по двум линиям московского метро восстановлено после сбояКоммерсантъ03:14
Причиной задержки поездов на Таганско-Краснопресненской линии стала неполадки двух поездов из-за удержания дверей. В метрополитене напомнили, что «продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места».
Коммерсантъ03:14
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