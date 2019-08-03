Происшествия
Полиция перекрыла Дубининскую улицу в Москве из-за крупного пожараТАСС 01:32
Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Twitter, что из-за пожара перекрыто движение по Жукову проезду. Горит здание 1917 года постройки по адресу: Дубининская улица, 41. При ликвидации возгорания пострадал пожарный.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Космос
Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.
Обновлено 31 июля в 08:03
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несогласованной акции в центре столицы.
Обновлено в 08:20
Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду
Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.
Обновлено в 08:26
Футбол
Крылья Советов — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Нападающий "Локомотива" Эдер не сыграет в матче четвертого тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов" из-за травмы руки, сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter.
Обновлено в 08:45
Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Авто
Кроссвэн Suzuki XL6 дистанцировался от донорской Suzuki Ertiga
Напомним, автомобиль построен на базе бестселлера Suzuki Ertiga, но, по заявлению пресс-службы японского автогиганта, XL6 будет существенно отличаться от донора.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии
Обновлено в 07:40
Политика
Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено 01 августа в 18:22
Культура
Художнику Кириллу Арнштаму вручили в Париже российский паспорт
Известный художник-иллюстратор, почетный даритель Дома русского зарубежья Кирилл Арнштам получил паспорт РФ - документ ему вручили во Франции.
Обновлено в 07:47
Общество
До 1 тыс. человек приняли участие в митинге в Санкт-Петербурге — МВД
В согласованном митинге на площади Ленина в Санкт-Петербурге принимает участие до 1 тыс. человек.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Петербурге водитель угнал машину ГИБДД для погони за эвакуатором
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угнал машину ГИБДД для того, чтобы догнать эвакуатор, увозивший его собственный автомобиль.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Брайтон» установил клубный трансферный рекорд
"Брайтон" приобрел защитника "Бристоля" Адама Уэбстера.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Израиль добивался исключения Турции из проекта F-35
Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что Израиль проводил тайные переговоры с США, пытаясь добиться исключения Турции из проекта истребителя 5 поколения F-35.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог
Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:53
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52