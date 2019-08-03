Происшествия

Полиция перекрыла Дубининскую улицу в Москве из-за крупного пожараТАСС 01:32

Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Twitter, что из-за пожара перекрыто движение по Жукову проезду. Горит здание 1917 года постройки по адресу: Дубининская улица, 41. При ликвидации возгорания пострадал пожарный.
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Движение по Жукову проезду в Москве открыто после сильного пожара

РЕН ТВ09:16

Движение по Жукову проезду открыли после ликвидации пожара

Москва 2409:11

Крупный пожар потушили в здании на улице Дубининской в Москве

РИАМО04:14

Движение по Жукову проезду восстановлено после перекрытия из-за пожара

Агентство Москва09:00

Пожар на Дубининской улице полностью потушен

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:40

Движение по Жукову проезду восстановили после перекрытия из-за пожара

Вечерняя Москва09:20

Полиция перекрыла Дубининскую улицу в Москве из-за крупного пожара

ТАСС01:32
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Кроссвэн Suzuki XL6 дистанцировался от донорской Suzuki Ertiga

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Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»

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В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

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Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
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