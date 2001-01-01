Происшествия
Движение по Жукову проезду и Дубининской улице перекрыто из-за пожараМосква 24 01:15
Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду из-за пожара на складе, сообщает "Московский транспорт" в своем Twitter. Также полиция перекрыла движение автомобилей по Дубининской улице.
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Как слесари и охранники зарабатывают в Сирии полмиллиона в месяц
Через знакомых многие устраиваются. Берешь загранпаспорт, приезжаешь в Сирию как обычный турист.
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Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России
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Названы 15 новых технологий ближайшего будущего
Эксперты из концерна Continental назвали 15 новых и необычных технологий, дебютирующих в ближайшем будущем.
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Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
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Подбитые в Ливии украинские Ил-76 сняли из космоса
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Бен Аффлек снимется в эротическом триллере «Глубокие воды»
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