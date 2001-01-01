Происшествия

Движение по Жукову проезду и Дубининской улице перекрыто из-за пожараМосква 24 01:15

Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду из-за пожара на складе, сообщает "Московский транспорт" в своем Twitter. Также полиция перекрыла движение автомобилей по Дубининской улице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пожар на Дубининской улице полностью потушен

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:40

Крупный пожар потушили в здании на улице Дубининской в Москве

РИАМО04:14

Движение по Жукову проезду и Дубининской улице перекрыто из-за пожара

Москва 2401:15

Полиция перекрыла Дубининскую улицу в Москве из-за крупного пожара

ТАСС01:32

В центре Москвы горит здание 1917 года постройки

Говорит Москва01:20

Движение по Жукову проезду перекрыли из-за пожара в Замоскворечье

Вечерняя Москва02:27

Движение ограничено на ул. Дубининская из-за пожара в здании

Агентство Москва01:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика

США сделали исключения из санкций против России

США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 02:46
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики

Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.
Обновлено в 03:07
Политика

Большинство демократов выступают за импичмент Трампа

В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России

По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей.
Обновлено в 03:53
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Космос

В NASA не сомневаются в безопасности робота «Федора»

В NASA не стали предъявлять каких-либо дополнительных условий по безопасности к роботу «Федору», который был создан российскими специалистами.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Получивших российские паспорта украинцев допросили

Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол

Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной

Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты

Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино со своей карты

Кредитную карту, которую Apple выпустила совместно с Goldman Sachs, нельзя будет использовать для целого ряда покупок.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Путин подписал закон о разрешении охотиться с помощью лука и арбалета

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским гражданам использовать луки и арбалеты на охоте.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие

Как слесари и охранники зарабатывают в Сирии полмиллиона в месяц

Через знакомых многие устраиваются. Берешь загранпаспорт, приезжаешь в Сирию как обычный турист.
Обновлено в 02:34
Происшествия

При хлопке газа в жилом доме под Владимиром обрушилась стена

Обновлено в 04:21
Политика

Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России

Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 03:45
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Происшествия

Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии

Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Единоборства

Федор Емельяненко узнал имя потенциального соперника в Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко узнал имя потенциального соперника по следующему бою в лиге Bellator.
Обновлено в 04:16
Политика

Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Авто

Названы 15 новых технологий ближайшего будущего

Эксперты из концерна Continental назвали 15 новых и необычных технологий, дебютирующих в ближайшем будущем.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Россияне подрались на борту самолета в Турции

Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Музыка

Файер-шоу Rammstein в Санкт-Петербурге приняли за пожар

Жители Санкт-Петербурга приняли файер-шоу концерта немецкой рок-группы Rammstein за пожар.
Обновлено в 00:51
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие

Подбитые в Ливии украинские Ил-76 сняли из космоса

Обновлено вчера в 14:37
Политика

Команда Зеленского написала заявления об увольнении

У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 81 года скончалась народная артистка РСФСР и певица Александра Стрельченко. Об этом сообщает пресс-служба театра "Русская песня".
Обновлено вчера в 08:29
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Кино

Бен Аффлек снимется в эротическом триллере «Глубокие воды»

Обновлено в 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное