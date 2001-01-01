Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду из-за пожара на складе, сообщает "Московский транспорт" в своем Twitter. Также полиция перекрыла движение автомобилей по Дубининской улице.

Движение по Жукову проезду и Дубининской улице перекрыто из-за пожара

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