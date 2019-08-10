Происшествия
Движение на МКАД затруднено из-за столкновения пяти автомобилейРБК 00:48
На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта. Как сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах, столкнулись две грузовые машины и три легковые.
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На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта.РБК00:48
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