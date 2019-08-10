Происшествия

Движение на МКАД затруднено из-за столкновения пяти автомобилейРБК 00:48

Пострадали четыре человека, тяжесть их травм не уточняется. Из-за ДТП движение перекрыли на трех полосах из пяти. Собеседник агентства добавил, что после столкновения одна из машин въехала в остановку общественного транспорта, на которой не было людей.
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с чего всё началось
На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается
 в Twitter Московского транспорта.
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