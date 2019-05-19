Движение грузовиков по трассам временно ограничат в РоссииГазета.Ru 03:07

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора. По данным ведомства, приказ вступит в силу с понедельника, 20 мая.

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

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