Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в РоссииГазета.Ru 03:07

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора. По данным ведомства, приказ вступит в силу с понедельника, 20 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Движение грузовиков по трассам днем ограничат в России

Телеканал 360°00:12

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

Газета.Ru03:07

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

RT на русском02:53

В России ограничат движение грузовиков по трассам днём

Life.ru01:12

В России ограничат движение грузовиков по трассам в жаркие дни

Коммерсантъ05:21

В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

РИА Новостивчера в 23:53

Тяжелым грузовикам запретят ездить в жару на отдельных участках дорог

Известиявчера в 22:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия

В Приморье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек

Обновлено в 00:38
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Общество

Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару

Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Футбол

«Локомотив» и «Урал» обнародовали стартовые составы на матч РПЛ

Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев вывел Россию в финал конкурса «Евровидение».
Обновлено 16 мая в 17:59
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Выборы в США: Байден призвал демократов к объединению против Трампа

Во время выступления Байден осудил раскол среди представителей Демократической партии США и призвал к объединению для победы над Дональдом Трампом на выборах президента.
Обновлено в 00:02
Футбол

Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»

Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В Перми на пожаре в конном клубе погибли три лошади и два осла

В ночь на 19 мая в частном конном клубе «Кавалерия» (Орджоникидзевский район) произошел пожар.
Обновлено в 03:43
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Политика

Мария Бутина записала видеообращение

Обновлено в 06:04
Религия

В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен

В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Общество

Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах

Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Игры

В Dota 2 появилась возможность защититься от травли

Отныне, все игроки, заплатившие около десяти долларов, имеют возможность защититься от игробуллинга.
Обновлено в 05:16
Политика

«Росатом» попросил Набиуллину стать «крестной матерью» ледокола

Госкорпорация «Росатом» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой стать «крестной матерью» атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 06:12
Технологии

Топ-8 высокооплачиваемых работ, которые можно делать не выходя из дома

Наконец, самая высокооплачиваемая удалённая работа ― диапазон годовой зарплаты начинается с $94 000 и заканчивается на $303 000.
Обновлено в 04:33
Экономика

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Наука

Женщине-трансгендеру вживили влагалище из рыбьей кожи

Обновлено в 06:16
Музыка

Омский артист хочет подать в суд на Олега Газманова за плагиат

В эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» российский артист Олег Газманов рассказал о том, что омский бизнесмен и певец Александр Шаханин хочет подать на него в суд из-за композиции «Бессмертный полк».
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Обновлено в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное